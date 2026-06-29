Ξηρόμερο: Νεκρός ανασύρθηκε ο 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από οικοδομικά υλικά

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρι – Μοναστηράκι, στην περιοχή του Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του e-maistros.gr εργάτης εταιρείας που εκτελούσε εργασίες στο συγκεκριμένο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο άτυχος άνδρας περίπου 45 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.