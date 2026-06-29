Κύπρος: Βίντεο καταγράφει τα δυο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά να παίζουν και το ΙΧ

Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας οδηγήθηκαν με χειροπέδες ο 30χρονος πατέρας από τη Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του, που είναι ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο δύο αγοριών 8 και 10 ετών, που βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στο όχημα του πατέρα τους, στην Κύπρο.

Οι δυο τους έφθασαν καταρρακωμένοι και υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στο δικαστήριο, καθώς βρίσκονται ακόμα σε σοκ.

Σύμφωνα με το Philenews, το Δικαστήριο διέταξε όπως οι δύο ύποπτοι τεθούν υπό τριήμερη κράτηση, απορρίπτοντας το αίτημα της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης 4 ημερών.

Ο κύριος λόγος της απόφασης του Δικαστηρίου είναι ο κίνδυνος φυγοδικίας. Το Δικαστήριο απέρριψε τον πρώτο λόγο που επικαλέστηκαν οι Βάσεις και αφορούσε το ενδεχόμενο επηρεασμού μαρτυρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά εντόπισε η 38χρονη μητριά όταν σχόλασε από τη δουλειά της, γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα.

Αμέσως, όπως είπε, ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τον εργοδότη του πατέρα. Επειδή δεν εντόπιζαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, τα οποία κρατούσε ο πατέρας, έσπασαν τους υαλοπίνακες για να τα απεγκλωβίσουν.

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταγράφει τα παιδιά να παίζουν και το ΙΧ

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, οι ανακριτές έχουν στην κατοχή τους βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που δείχνει τα παιδιά να παίζουν στην περιοχή.

Σημειώνεται πως ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως το βίντεο ενεργοποιείται μέσω της κίνησης και πως υπάρχουν κάποια κενά σε αυτό.

Επίσης, έγινε αναφορά σε υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο δείχνει το όχημα στο οποίο βρέθηκαν τα παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναμένεται να εξεταστεί το μοιραίο αυτοκίνητο, για να διαφανεί εάν υπήρχε κάποια δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος της πόρτας, ενώ θα υπάρξει επικοινωνία με την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.

Κατά τη διαδικασία, σημειώθηκε πως το αυτοκίνητο, στο οποίο βρέθηκαν μέσα νεκρά τα αδερφάκια, ήταν σταθμευμένο σε σημείο που εμπίπτει στις ΒΒ, ενώ η πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια εμπίπτει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το χρονικό της υπόθεσης και τα ερωτήματα για τον θάνατο των παιδιών

Υπενθυμίζεται πως τα παιδιά βρίσκονταν για ώρες, σύμφωνα με τα ευρήματα, στο όχημα και διερευνάται πώς βρέθηκαν σε αυτό.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα και το πίσω μέρος του οχήματος, που ήταν σταθμευμένο σε χωράφι που βρίσκεται δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του.

Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά.

Η Αστυνομία των ΒΒ αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Αυτό που διερευνάται είναι ο λόγος που έμειναν αφύλακτα τα δύο ανήλικα αδέλφια, αλλά και το πώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες διερευνάται και το κατά πόσον είχε μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο και για αυτό κλειδώθηκαν μέσα τα παιδιά.

Τα δύο παιδιά έφτασαν από τα μέσα Μαΐου στην Κύπρο, για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, που ζει και εργάζεται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο πατέρας είναι σιδεράς και φαίνεται να πήγε στη Βουλγαρία για να φέρει τα παιδιά στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο πατέρας, χθες τα χαράματα, πήγε στη δουλειά του στη Λεμεσό και ακολούθως μετέβη στην εργασία της και η σύντροφός του, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μείνουν μόνα στο διαμέρισμα.

Εντός της ημέρας θα διενεργηθούν οι νεκροτομές επί των σορών των δύο παιδιών.