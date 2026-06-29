Πάτρα: Πότε τελειώνει η συντήρηση κάτω από τη γέφυρα, όπου έγινε το φρικτό τροχαίο με πατέρα και γιο - Τι λέει ο Π. Παπανικόλας - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πήρε πολλά χρόνια και μεσολάβησαν πολλά γεγονότα από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες κάτω από τη γέφυρα στην αρχή της περιμετρικής της Πάτρας στο ύψος των Μποζαϊτίκων, όπου διαπιστώθηκαν φθορές στις οποίες έπρεπε να γίνουν δραστικές παρεμβάσεις.

Και το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, οι εργασίες ήταν σε πλήρη εξέλιξη, με τα συνεργεία να εργάζονται σε σκαλωσιές και όχι μόνο ώστε να παραδοθούν καθαροί οι δρόμοι και κυρίως η γέφυρα με στατική επάρκεια και ενισχυμένη.

H Ολυμπία οδός ανέλαβε την διαχείριση της περιμετρικής της Πάτρας το 2008 και στο πλαίσιο της σύμβασης είχε και έχει την ευθύνη ελέγχου και συντήρησης όπου υπάρχουν φθορές ή κατασκευαστικά λάθη. Αυτές οι εργασίες για τις οποίες έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το 2019 κιόλας, έχουν την έγκριση του ελεγκτή μελετών, του ανεξάρτητου μηχανικού και του δημοσίου για ανάταξη των υποδομών. Από τότε, κάτω από τη γέφυρα -στην αρχή της περιμετρικής Πατρών- παραμένουν πινακίδες σήμανσης για υπό εκτέλεση έργα στους πυλώνες και το κατάστρωμα κάτω από τη γέφυρα.

Αυτές οι εργασίες φαίνεται να ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα και όλα δείχνουν πως έφθασε ο μήνας που όλα θα τελειώσουν και οι δρόμοι θα παραδοθούν καθαροί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Στις 31 Μαΐου 2026, σε έναν από τους δρόμους που περνούν κάτω από τη πρώτη γέφυρα της περιμετρικής, η μοτοσικλέτα του 52χρονου Διονύση Γκέκα εξετράπη της πορείας της, οδηγώντας στον θάνατο τον ίδιο και τον 17χρονο γιο του Ηλία – Κωνσταντίνο. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, σε σημείο όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμμένες εργασίες συντήρησης.