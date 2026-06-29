Ξηρόμερο: Εργάτης καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών-Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού στην περιοχή Βούστρι του χωριού Τρύφος Ξηρομέρου, όπου εργάτης καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από υλικά ή χώματα υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές, όπως αναφέρει το maistros.gr. Ο τραυματίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται και η επιχείρηση συνεχίζεται.