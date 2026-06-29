Ο Δήμος Πατρέων παρουσιάζει το έργο των υπηρεσιών του στην Αγορά Αργύρη

Με στόχο την άμεση ενημέρωση των πολιτών για το έργο που επιτελείται στον Δήμο Πατρέων, η Δημοτική Αρχή διοργανώνει τετραήμερη παρουσίαση των υπηρεσιών και των οργανισμών του Δήμου στην Αγορά Αργύρη.

Η δράση ξεκινά την Τρίτη 30 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου, καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι, με την πρώτη ημέρα να είναι αφιερωμένη σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την πολεοδομία, τη δημοτική περιουσία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Η Δημοτική Αρχή, καλεί τους δημότες της Πάτρας, να παραβρεθούν, στην παρουσίαση του έργου των Υπηρεσιών και των Οργανισμών του Δήμου Πατρέων, που θα γίνει στον χώρο συνεδριάσεων της Αγοράς Αργύρη (Αγ. Ανδρέου και Αράτου), από ΑΥΡΙΟ Τρίτη 30 Ιουνίου, έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρες: 10 π.μ. - 2 μ.μ.

Η εκδήλωση αποτελεί μία ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δουλειά και το έργο των εργαζομένων του Δήμου Πατρέων και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας, περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: