Ποιες είναι οι συνέπειες για όσους εργαζόμενους δεν «χτυπάνε» σωστά την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η σωστή χρήση της ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί υποχρέωση και του εργαζόμενου, ο οποίος, ενδεχομένως, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να υποστεί συνέπειες.

Ειδικότερα, οι συνέπειες για τον εργαζόμενο όταν δεν χτυπά σωστά την ψηφιακή κάρτα εργασίας του εξαρτώνται από την πολιτική της επιχείρησης, τις συμβατικές συμφωνίες και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του συστήματος, την τήρηση του δηλωμένου ωραρίου και την ενημέρωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ φέρει ο εργοδότης.

Πειθαρχικές κυρώσεις

Η συστηματική και υπαίτια μη ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις, εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση εργασίας ή τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, όταν προκαλείται ζημία ή επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη, δεν αποκλείεται ακόμη και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ενώ ο εργοδότης μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για τυχόν οικονομική ζημία.

Περιορισμοί εργοδότη

Παράλληλα, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να διορθώνει ο ίδιος ελλιπή «χτυπήματα» της κάρτας, να χρεώνει μονομερώς άδειες ή να προχωρά σε συμψηφισμό αποδοχών ή αναγκαστικό κλείσιμο της χρονοπαρουσίας (forced clock-out).

Επιπλέον, η επαναλαμβανόμενη μη καταχώριση έναρξης και λήξης εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.