Εξάρχεια: Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του

Στη σύλληψη 28χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος συνελήφθη τις πρωινές ώρες σήμερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΔΑΟΕ).

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αλλοδαπών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας του 25χρονου, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων.

Άλλαζε σπίτια κάθε πέντε ημέρες για να μην τον εντοπίσουν

Πρόκειται για έναν 28χρονο Τούρκο τον οποίο προσέγγισαν μέσω της εφαρμογής Telegram και του προσέφεραν 1 εκατ. τουρκικές λίρες (18.000 ευρώ) για να έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα και να σκοτώσει τον ομοεθνή του.

Ο δράστης προσπάθησε να περάσει τα σύνορα, ωστόσο δεν τα κατάφερε, ωστόσο έκανε και δεύτερη προσπάθεια και κατάφερε να βρεθεί στην Ελλάδα. Πρώτα έφτασε στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου έλαβε μία φωτογραφία του 25χρονου και στη συνέχεια τον εντόπισε και τον σκότωσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά τη δολοφονία, κρύφτηκε σε σπίτι στα Εξάρχεια όπου άλλαξε και ρούχα, ενώ στην πορεία άλλαζε συνέχεια τοποθεσία για να μην εντοπιστεί από τις Αρχές. Σημειώνεται ότι ο δράστης άλλαζε σπίτι κάθε πέντε ημέρες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν στην Καλλιθέα τον άνδρα που ανήκει στη συμμορία Νταλτονάρ , ενώ σχεδίασε να επιστρέψει στη χώρα του.

Τι συνέβη το βράδυ της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, με τους περίοικους να αναστατώνονται, όπως ανέφεραν, από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς. Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

Το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.

Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.