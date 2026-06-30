Νέα απάτη στο κινητό τηλέφωνο χιλιάδων πολιτών -Τι πρέπει κάνεις αν δεις αυτό το μήνυμα

Μια νέα ηλεκτρονική απάτη έχει αρχίσει να εξαπλώνεται το τελευταίο διάστημα, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τους οδηγούς αυτοκινήτων, με την Ελληνική Αστυνομία να προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

To φαινόμενο της ψηφιοποιήσης των δημόσιων υπηρεσιών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια έχει διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς πολλές διαδικασίες μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν εύκολα μέσω των ηλεκτρικών μας συσκευών, ήτοι το κινητό μας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή. Παράλληλα, όμως, η μεταφορά ολοένα και περισσότερων υπηρεσιών στο διαδίκτυο έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόσφορο έδαφος και για νέες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο είναι περιστατικά κατά τα οποία δράστες εκμεταλλεύονται τη σύγχυση ή την έλλειψη εξοικείωσης πολλών χρηστών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, μέσω τακτικών ενεργειών εξαπάτησης προς χρήστες.

Μάλιστα, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα, με επιτήδειους να αποστέλλουν μηνύματα που ενημερώνουν για δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας, επιχειρώντας να παρασύρουν τους παραλήπτες σε μια ουσιαστικά «ψεύτικη» διαδικασία πληρωμής.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωση της, οι δράστες έχουν δημιουργήσει μια ιστοσελίδα που μιμείται σε μεγάλο βαθμό την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί εμφανίζονται δήθεν ανεξόφλητες παραβάσεις, ενώ ο χρήστης καλείται να εξοφλήσει άμεσα το υποτιθέμενο πρόστιμο, υπό την απειλή ανάκλησης της άδειας οδήγησης ή ακόμη και δικαστικών κυρώσεων.