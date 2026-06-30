Νέα απάτη στο κινητό τηλέφωνο χιλιάδων πολιτών -Τι πρέπει κάνεις αν δεις αυτό το μήνυμα

Επιτήδειοι αποστέλλουν μηνύματα που ενημερώνουν για δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας, επιχειρώντας να παρασύρουν τους παραλήπτες σε μια ουσιαστικά «ψεύτικη» διαδικασία πληρωμής.
Μια νέα ηλεκτρονική απάτη έχει αρχίσει να εξαπλώνεται το τελευταίο διάστημα, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τους οδηγούς αυτοκινήτων, με την Ελληνική Αστυνομία να προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
To φαινόμενο της ψηφιοποιήσης των δημόσιων υπηρεσιών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια έχει διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς πολλές διαδικασίες μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν εύκολα μέσω των ηλεκτρικών μας συσκευών, ήτοι το κινητό μας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή. Παράλληλα, όμως, η μεταφορά ολοένα και περισσότερων υπηρεσιών στο διαδίκτυο έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πρόσφορο έδαφος και για νέες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.
Σε αυτό το πλαίσιο, κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο είναι περιστατικά κατά τα οποία δράστες εκμεταλλεύονται τη σύγχυση ή την έλλειψη εξοικείωσης πολλών χρηστών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, μέσω τακτικών ενεργειών εξαπάτησης προς χρήστες.
Μάλιστα, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μια νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα, με επιτήδειους να αποστέλλουν μηνύματα που ενημερώνουν για δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας, επιχειρώντας να παρασύρουν τους παραλήπτες σε μια ουσιαστικά «ψεύτικη» διαδικασία πληρωμής.
Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωση της, οι δράστες έχουν δημιουργήσει μια ιστοσελίδα που μιμείται σε μεγάλο βαθμό την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί εμφανίζονται δήθεν ανεξόφλητες παραβάσεις, ενώ ο χρήστης καλείται να εξοφλήσει άμεσα το υποτιθέμενο πρόστιμο, υπό την απειλή ανάκλησης της άδειας οδήγησης ή ακόμη και δικαστικών κυρώσεων.
Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα γίνεται συνήθως μέσω SMS που αποστέλλεται στο κινητό του οδηγού, με το μήνυμα να ενσωματώνει τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), ο οποίος οδηγεί στην ψεύτικη σελίδα και ζητά από τον χρήστη να ολοκληρώσει την πληρωμή.
Πρόκειται για κλασική απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης τύπου phishing, κατά την οποία οι επιτήδειοι επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή ακόμη και κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι σύνδεσμοι αυτοί μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στη συσκευή του χρήστη. Οι δράστες βασίζονται κυρίως στον πανικό του παραλήπτη, ο οποίος πιστεύει ότι κινδυνεύει με πρόστιμα ή διοικητικές κυρώσεις και ενεργεί βιαστικά χωρίς να ελέγξει την αξιοπιστία του μηνύματος.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση δε και για να κάνουν την απάτη ακόμη πιο πειστική, οι επιτήδειοι έχουν προσθέσει στη σελίδα ακόμη και πεδίο αναζήτησης αριθμού κυκλοφορίας, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για πραγματική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που ελέγχει για ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας.
Ακριβώς επειδή το περιεχόμενο αφορά ανεξόφλητα τέλη, πολλοί οδηγοί οι οποίοι έχουν ήδη πληρώσει το πόσο πανικοβάλλονται και προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να διασταυρώσουν πρώτα την εγκυρότητα της ειδοποίησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να πέσουν θύματα της απάτης.
Για τον λόγο αυτό στην ανακοίνωση της, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε κάθε μήνυμα που ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, ακόμη και αν εμφανίζεται ότι προέρχεται από κρατική υπηρεσία.
Οι βασικές οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. Ως προς την αντιμετώπιση των σχετικών απατών είναι να μην καταχωρείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω συνδέσμων που λαμβάνετε με SMS ή email, να ελέγχετε πάντα ότι βρίσκεστε στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας πριν εισάγετε οποιοδήποτε στοιχείο και, αν έχετε ήδη καταχωρίσει στοιχεία τραπεζικής κάρτας ή προσωπικά δεδομένα, να επικοινωνήσετε άμεσα με την τράπεζά σας και να ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση την Ελληνική Αστυνομία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr