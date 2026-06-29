Τέλος τα πατίνια στους δρόμους για άτομα κάτω των 17 - Υποχρεωτική η ασφάλιση

Λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση για τα πατίνια που κατατίθεται στη Βουλή έδωσαν ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Κώτσηρας και επιβεβαιώνεται ότι πλέον θα απαγορεύεται ρητά η χρήση τους στους δρόμους από άτομα κάτω των 17 ετών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τα όσα είπε στο briefing των πολιτικών συντακτών, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ. Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου προβλέπει:

Απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, εκτός αυτών που χρησιμοποιούν άτομα με αναπηρία.

Αυστηροποίηση των κυρώσεων για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ.την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ.

Απαγόρευση πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Οπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά».