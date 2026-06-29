Πάτρα: Τροχαίο στα Προσφυγικά με εμπλοκή εγκύου

Αναστάτωση στη διασταύρωση Φαναρίου και Νικαίας
Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη διασταύρωση των οδών Φαναρίου και Νικαίας, στην περιοχή των Προσφυγικών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο ένα από τα οχήματα επέβαινε μία έγκυος γυναίκα, η οποία, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο υπέστη έντονο σοκ από τη σύγκρουση.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.
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