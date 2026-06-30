Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος στη Δυτική Ελλάδα: «Ασπίδα» τα μελτέμια απέναντι στον ακραίο ευρωπαϊκό καύσωνα

Στη χώρα μας, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα ηπειρωτικά, με τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της θερμικής εισβολής.
Καθώς το ημερολόγιο δείχνει το πέρασμα στον Ιούλιο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά.
Ενώ ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονα και ακραία θερμά κύματα, η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη δική της αναμέτρηση με τη ζέστη, διατηρώντας ωστόσο μια σημαντική γεωγραφική απόσταση ασφαλείας από τον πιο σκληρό, «καυτό» πυρήνα του συστήματος.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις επόμενες ημέρες.
Όπως εξηγεί, η θερμή αέρια μάζα που καλύπτει την ήπειρο μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικότερα, με τις πιο ακραίες τιμές να εντοπίζονται στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια.
Στη χώρα μας, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα ηπειρωτικά, με τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της θερμικής εισβολής.
Το μεγάλο «αντίδοτο» για τη χώρα μας αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά το μελτέμι.
Παρά την πρόσκαιρη εξασθένηση των βοριάδων, οι προγνώσεις δείχνουν γρήγορη επανενεργοποίησή τους, γεγονός που θα λειτουργήσει ως φυσικό κλιματιστικό, συγκρατώντας τα θερμόμετρα στα ανατολικά και νότια.
Ο κ. Κολυδάς, μάλιστα, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διογκώνονται τα καιρικά φαινόμενα στη σύγχρονη ψηφιακή και τηλεοπτική εποχή, συστήνοντας ψυχραιμία και έγκυρη ενημέρωση.
Η αναλυτική πρόγνωση για τη Δυτική Ελλάδα
Στην περιοχή μας (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταθερή άνοδο, με τη ζέστη να είναι πιο έντονη στις κλειστές ηπειρωτικές πεδιάδες μακριά από την επίδραση της θαλάσσιας αύρας.
Τρίτη 30 Ιουνίου 2026
Γενική εικόνα: Σχεδόν αίθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για σποραδικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.
Θερμοκρασία: Η μέγιστη τιμή στα παραθαλάσσια τμήματα και την Πάτρα θα αγγίξει τους 33°C με 34°C, ενώ στο εσωτερικό της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 36°C με 37°C. Η ελάχιστη τις νυχτερινές ώρες θα πέσει γύρω στους 21°C με 23°C.Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί στα 3 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη θαλάσσια αύρα το απόγευμα στα παραλιακά.
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026
Γενική εικόνα: Ποδαράκι με απόλυτη ηλιοφάνεια για τον πρώτο μήνα του επίσημου καλοκαιριού. Η ατμόσφαιρα θα είναι καθαρή, αν και η αίσθηση της ζέστης θα παραμείνει έντονη.
Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 32°C με 33°C στα παραθαλάσσια και στους 35°C με 36°C στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Μεταβολή σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, προσφέροντας μια μικρή ανάσα δροσιάς στις ακτές του Ιονίου το απόγευμα.
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026
Γενική εικόνα: Διατήρηση των καλών καιρικών συνθηκών με ελάχιστες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της περιοχής τις απογευματινές ώρες.
Θερμοκρασία: Το θερμόμετρο θα δείξει 31°C με 32°C στις παραλιακές ζώνες, ενώ στα πεδινά της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας θα αγγίξει τους 35°C.
Άνεμοι: Δυτικοί άνεμοι έντασης έως 4 μποφόρ.
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026
Γενική εικόνα: Σταθερά αίθριος και ζεστός καιρός. Η υγρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο τις βραδινές ώρες, αυξάνοντας ελαφρώς το αίσθημα δυσφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Θερμοκρασία: Στα ίδια επίπεδα, με τη μέγιστη στην Πάτρα και τα παράλια στους 32°C και τις ηπειρωτικές περιοχές να επιμένουν στους 35°C με 36°C.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ.
Η αναλυτική πρόγνωση για την Πάτρα
Στην αχαϊκή πρωτεύουσα ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταθερή άνοδο, με τη ζέστη να γίνεται πιο αισθητή τις μεσημεριανές ώρες, αλλά τη θαλάσσια αύρα και τους βορειοδυτικούς ανέμους να προσφέρουν σημαντικές ανάσες δροσιάς.
Τρίτη 30 Ιουνίου 2026
Γενική εικόνα: Σχεδόν αίθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια από το πρωί στην Πάτρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως πάνω από τους γύρω ορεινούς όγκους (Παναχαϊκό), χωρίς όμως φαινόμενα στην πόλη.
Θερμοκρασία: Η μέγιστη τιμή στο κέντρο της Πάτρας θα αγγίξει τους 33°C με 34°C, ενώ στα πιο εσωτερικά και πεδινά τμήματα του νομού ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 36°C.
Η ελάχιστη τη νύχτα θα πέσει γύρω στους 22°C.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, με επικράτηση δυτικής-βορειοδυτικής θαλάσσιας αύρας το απόγευμα.
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026
Γενική εικόνα: Ποδαράκι με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρή ατμόσφαιρα για τον πρώτο μήνα του επίσημου καλοκαιριού. Ιδανική ημέρα για όσους επιλέξουν τις κοντινές παραλίες της πόλης για μια βουτιά.
Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η μέγιστη στην πόλη θα κυμανθεί στους 33°C, ενώ η ελάχιστη θα βρεθεί κοντά στους 23°C.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, οι οποίοι θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα στην παραλιακή ζώνη.
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026
Γενική εικόνα: Διατήρηση των πολύ καλών καιρικών συνθηκών. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την υγρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Θερμοκρασία: Το θερμόμετρο στην Πάτρα θα δείξει μέγιστες τιμές κοντά στους 32°C με 33°C.
Άνεμοι: Δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμoι έντασης έως 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι.
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026
Γενική εικόνα: Σταθερά αίθριος και ζεστός καιρός. Η υγρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο τις βραδινές ώρες, αυξάνοντας ελαφρώς το αίσθημα δυσφορίας μέσα στον αστικό ιστό.
Θερμοκρασία: Η μέγιστη στην πόλη θα αγγίξει τους 33°C, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί γύρω στους 22°C.Άνεμοι: Βορειοδυτικοί ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr