Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος στη Δυτική Ελλάδα: «Ασπίδα» τα μελτέμια απέναντι στον ακραίο ευρωπαϊκό καύσωνα

Στη χώρα μας, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα ηπειρωτικά, με τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της θερμικής εισβολής.

Καθώς το ημερολόγιο δείχνει το πέρασμα στον Ιούλιο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά. Ενώ ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονα και ακραία θερμά κύματα, η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη δική της αναμέτρηση με τη ζέστη, διατηρώντας ωστόσο μια σημαντική γεωγραφική απόσταση ασφαλείας από τον πιο σκληρό, «καυτό» πυρήνα του συστήματος. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις επόμενες ημέρες. Όπως εξηγεί, η θερμή αέρια μάζα που καλύπτει την ήπειρο μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικότερα, με τις πιο ακραίες τιμές να εντοπίζονται στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στη χώρα μας, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα ηπειρωτικά, με τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της θερμικής εισβολής.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02RS2dJ9PFACrCaUogyuxFu1kYiL7YEcRcZXTxiQDymnUhxi91b2AVZ7aFvwM9Sh6Wl%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="508" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Το μεγάλο «αντίδοτο» για τη χώρα μας αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά το μελτέμι. Παρά την πρόσκαιρη εξασθένηση των βοριάδων, οι προγνώσεις δείχνουν γρήγορη επανενεργοποίησή τους, γεγονός που θα λειτουργήσει ως φυσικό κλιματιστικό, συγκρατώντας τα θερμόμετρα στα ανατολικά και νότια. Ο κ. Κολυδάς, μάλιστα, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διογκώνονται τα καιρικά φαινόμενα στη σύγχρονη ψηφιακή και τηλεοπτική εποχή, συστήνοντας ψυχραιμία και έγκυρη ενημέρωση. Η αναλυτική πρόγνωση για τη Δυτική Ελλάδα Στην περιοχή μας (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταθερή άνοδο, με τη ζέστη να είναι πιο έντονη στις κλειστές ηπειρωτικές πεδιάδες μακριά από την επίδραση της θαλάσσιας αύρας. Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 Γενική εικόνα: Σχεδόν αίθριος καιρός με έντονη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για σποραδικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Θερμοκρασία: Η μέγιστη τιμή στα παραθαλάσσια τμήματα και την Πάτρα θα αγγίξει τους 33°C με 34°C, ενώ στο εσωτερικό της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 36°C με 37°C. Η ελάχιστη τις νυχτερινές ώρες θα πέσει γύρω στους 21°C με 23°C.Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί στα 3 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη θαλάσσια αύρα το απόγευμα στα παραλιακά. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 Γενική εικόνα: Ποδαράκι με απόλυτη ηλιοφάνεια για τον πρώτο μήνα του επίσημου καλοκαιριού. Η ατμόσφαιρα θα είναι καθαρή, αν και η αίσθηση της ζέστης θα παραμείνει έντονη. Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 32°C με 33°C στα παραθαλάσσια και στους 35°C με 36°C στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Μεταβολή σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, προσφέροντας μια μικρή ανάσα δροσιάς στις ακτές του Ιονίου το απόγευμα. Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 Γενική εικόνα: Διατήρηση των καλών καιρικών συνθηκών με ελάχιστες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της περιοχής τις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία: Το θερμόμετρο θα δείξει 31°C με 32°C στις παραλιακές ζώνες, ενώ στα πεδινά της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας θα αγγίξει τους 35°C. Άνεμοι: Δυτικοί άνεμοι έντασης έως 4 μποφόρ. Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 Γενική εικόνα: Σταθερά αίθριος και ζεστός καιρός. Η υγρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο τις βραδινές ώρες, αυξάνοντας ελαφρώς το αίσθημα δυσφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θερμοκρασία: Στα ίδια επίπεδα, με τη μέγιστη στην Πάτρα και τα παράλια στους 32°C και τις ηπειρωτικές περιοχές να επιμένουν στους 35°C με 36°C. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ.