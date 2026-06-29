Επιμελητήριο Αχαΐας: 79 εκθέτες, 28.000€ στήριξη στις επιχειρήσεις και 18.000€ χορηγίες στην πρώτη PATRAS EXPO

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα, ο Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης παρουσίασε τον αναλυτικό απολογισμό της πρώτης διοργάνωσης της PATRAS EXPO – AGRO FOOD & DRINK, δίνοντας στη δημοσιότητα τα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος αλλά και το οικονομικό αποτύπωμα της έκθεσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουνάβης, η πρώτη διοργάνωση αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός νέου εκθεσιακού θεσμού για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, σε μια περιοχή που μέχρι σήμερα δεν διέθετε αντίστοιχη εμπειρία και υποδομή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην PATRAS EXPO – AGRO FOOD & DRINK συμμετείχαν συνολικά 79 εκθέτες, με σημαντική παρουσία επιχειρήσεων της Αχαΐας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, καθώς 45 επιχειρήσεις της Αχαΐας ενισχύθηκαν μέσω ειδικού προγράμματος επιδότησης συμμετοχής, με το Επιμελητήριο να καλύπτει 50€ ανά τετραγωνικό μέτρο, σε συνολικό κόστος συμμετοχής 100€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η συνολική στήριξη προς τις επιχειρήσεις της περιοχής ανήλθε στις 28.000€, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε μια διοργάνωση που είχε ως βασικό στόχο την προβολή των προϊόντων τους και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Παράλληλα, ο Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου παρουσίασε και τα στοιχεία των χορηγιών που εξασφαλίστηκαν, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στις 18.000€.

Από το ποσό αυτό, μετά την αφαίρεση δαπανών, ποσό 8.000€ αποδόθηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο, όπως σημειώθηκε, προτίθεται να το διαθέσει για κοινωνικούς σκοπούς και την ενίσχυση κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Στην εισήγησή του ο κ. Κουνάβης υπογράμμισε ότι η πρώτη διοργάνωση δεν είχε ως στόχο να εμφανιστεί ως μια ολοκληρωμένη και τελειοποιημένη έκθεση από την πρώτη χρονιά, αλλά να αποτελέσει την αρχή ενός θεσμού που θα εξελίσσεται κάθε χρόνο.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν σημεία που χρειάζονται βελτίωση, όπως η ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη επικοινωνιακή καμπάνια, έγκαιρη προσέγγιση περισσότερων επαγγελματικών ομάδων, καθώς και ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά, τις αλυσίδες λιανικής, την εστίαση και τον τουρισμό.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας επισημαίνει ότι η δημόσια συζήτηση οφείλει να γίνεται πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Οι αριθμοί της PATRAS EXPO αποτυπώνουν μια προσπάθεια που κινητοποίησε επιχειρήσεις, φορείς και χορηγούς και δημιούργησε μια νέα αναπτυξιακή βάση για την περιοχή.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να εργάζεται με στοιχεία, διαφάνεια και ευθύνη, αφήνοντας τη στείρα αντιπαράθεση σε όσους δεν μπορούν να παρουσιάσουν έργο.