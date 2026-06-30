Δεύτερη πράξη της στρατηγικής συνεργασίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαππείου Μεγάρου

Με την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στην Αρχαία Ολυμπία, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκε η δεύτερη πράξη της στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζάππειου Μεγάρου/Ζαππείου Κληροδοτήματος, η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Αθήνα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο άνοιξε τις πύλες του για τη περίσταση, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στην υπογραφή του Μνημονίου στον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι πανανθρώπινες αξίες του Ολυμπισμού.

Το Μνημόνιο, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει σχετική ανάρτηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, και ο Πρόεδρος του Ζαππείου Μεγάρου/Ζαππείου Κληροδοτήματος, Λευτέρης Γιοβανίδης, παρουσία, επίσης, του αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού, Αντώνη Χρυσανθακόπουλου, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, Βίβιαν Πάτκου, καθώς και του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Βασίλη Καψή, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση των δύο φορέων να αναπτύξουν ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο συνεργασίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής Κληρονομιάς, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο

Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπονται:

Η συνδιοργάνωση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών δράσεων, όπως εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, φεστιβάλ και θεματικά αφιερώματα για την Ολυμπιακή Ιστορία και τη συμβολή του εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλου Ζάππα στην αναβίωση των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ανάπτυξη κοινών δράσεων τουριστικής προβολής με άξονα τη διαδρομή «Αθήνα – Αρχαία Ολυμπία», δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την προσέλκυση επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών πολιτισμού, ιστορίας και αθλητισμού για τους επισκέπτες της χώρας.

Η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, διαδραστικών εφαρμογών και καινοτόμων μεθόδων προβολής.

Η ανάπτυξη διεθνών καμπανιών εξωστρέφειας και branding με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς Πολιτισμού, Ειρήνης και Ολυμπισμού.

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα βιώσιμης πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.