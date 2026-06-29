Μήλος: Τουρίστρια κινδύνευσε να πνιγεί στο Σαρακήνικο - Βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα μανιασμένα κύματα που είχαν σχηματιστεί λόγω της έντονης θαλασσοταραχής των τελευταίων ημερών. Οι ισχυροί άνεμοι την έσπρωχναν επανειλημμένα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μήλο , όταν τουρίστρια κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της στην περιοχή του Σαρακήνικου, την ώρα που στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και η θάλασσα ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@josh_blymier/video/7655736064962743566" data-video-id="7655736064962743566" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@josh_blymier" href="https://www.tiktok.com/@josh_blymier?refer=embed">@josh_blymier</a> jumping cliffs at Sarakiniko Beach is no joke lol, she was okay <a title="greece" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/greece?refer=embed">#greece</a> <a title="milos" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/milos?refer=embed">#milos</a> <a title="travel" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/travel?refer=embed">#travel</a> <a title="cliffjump" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/cliffjump?refer=embed">#cliffjump</a> <a title="moonbeach" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/moonbeach?refer=embed">#moonbeach</a> <a target="_blank" title=" Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald" href="https://www.tiktok.com/music/Saxophones-getting-louder-Sped-Up-7639417177691473937?refer=embed"> Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Το περιστατικό, όπως μεταδίδει το milosvoice.gr, είχε ως αποτέλεσμα η τουρίστρια να βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο, προτού τελικά καταφέρει να βγει από τη θάλασσα.

Το συμβάν επαναφέρει μνήμες από την τραγική υπόθεση που είχε σημειωθεί στο ίδιο σημείο πριν από περίπου δέκα μήνες, όταν ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ έχασε τη ζωή του. Τότε, η γυναίκα είχε παρασυρθεί από τα κύματα κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, ενώ ο σύντροφός της που προσπάθησε να τη σώσει βούτηξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να καταλήξουν και οι δύο σε πνιγμό.

Το Σαρακήνικο, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσύχναστα σημεία της Μήλου, προσελκύει καθημερινά πλήθος επισκεπτών, ωστόσο οι ειδικοί επανειλημμένα τονίζουν την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς τα ισχυρά ρεύματα και τα κύματα μπορούν να αποβούν επικίνδυνα ακόμη και για έμπειρους κολυμβητές.