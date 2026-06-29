Βενεζουέλα: Το «πριν» και το «μετά» της απόλυτης καταστροφής - Αναζητούνται οι τελευταίοι επιζώντες - Εκτιμήσεις για 50.000 αγνοούμενους

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια της Βενεζουέλας.
Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το «πριν» και το «μετά» από το χτύπημα του Eγκέλαδου.
Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Κάθε ώρα που περνάει οι ελπίδες για επιζώντες στα συντρίμμια των κτιρίων εξασθενούν. Ακόμη και σήμερα παρατηρούνται ελλείψεις στα μηχανήματα που χρειάζονται για να απομακρύνουν τα χαλάσματα με τους πολίτες της Βενεζουέλας να ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση δεν έκανε αρκετά.
Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.
Βρετανός πυροσβέστης που συμμετείχε στις επιχειρήσεις διάσωσης είπε ότι το χρονικό περιθώριο για να βρεθούν οι περισσότεροι επιζώντες είναι 96 ώρες και αυτό το παράθυρο έκλεισε το βράδυ της Κυριακής. «Τα σωστικά συνεργεία τώρα ελπίζουν σε ένα θαύμα», είπε χαρακτηριστικά.
Κάνοντας έναν απολογισμό ο βουλευτής Χόρχε Ροντρίγκεζ είπε ότι περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υπέστησαν καταστροφές από τους σεισμούς και σχεδόν 13.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.
Φωτογραφίες από την Καραμπαγέδα δείχνουν το «πριν» και το «μετά» των φονικών σεισμών.
Μιλώντας σε ξένους διασώστες το βράδυ του Σαββάτου η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ είπε ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 33 άνθρωποι διασώθηκαν μεταξύ των οποίων ήταν και δύο 11χρονοι και ένας έφηβος.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Unicef 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων 680.000 παιδιών.
24 χώρες έχουν στείλει 521 τόνους προμηθειών, 86 ομάδες με σκύλους ειδικά εκπαιδευμένους για τον εντοπισμό παγιδευμένων και πάνω από 2.700 μέλη έρευνας και διάσωσης.
Η αξία των ζημιών που προκλήθηκαν εκτιμάται στα 7 δισ. δολάρια, ποσό αντίστοιχο του 6% του ΑΕΠ.
Τουλάχιστον 28 αλλοδαποί ή άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα συγκαταλέγονται στα θύματα: επτά από την Κίνα, εννιά από την Ισπανία, δύο από τη Βραζιλία, ένας από τη Χιλή, ένας από την Ουρουγουάη, καθώς κι ένας με υπηκοότητα Βενεζουέλας και Ιταλίας.
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