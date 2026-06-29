Κύπρος: Κλειδωμένα για ώρες στο αυτοκίνητο τα δύο αδέλφια που βρέθηκαν νεκρά

Κλειδωμένα για αρκετές ώρες στο αυτοκίνητο φέρεται να ήταν τα δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά την Κυριακή στην Ξυλοφάγου.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΡΙΚ «Πρώτη Ενημέρωση» ο δήμαρχος της Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, ανέφερε ότι τα δύο παιδιά είχαν φτάσει από τη Βουλγαρία στην Κύπρο για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το πρωί της Κυριακής ο πατέρας και η μητριά τους μετέβησαν στην εργασία τους. Τα δύο παιδιά φέρεται να βγήκαν από το διαμέρισμα και να μπήκαν στο αυτοκίνητο, όπου πιθανόν κλειδώθηκαν μέσα για αρκετές ώρες, καθώς βρέθηκαν με εγκαύματα στο σώμα τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του. Πρώτος, σύμφωνα με μαρτυρίες, έφυγε για τη δουλειά ο πατέρας και έπειτα στις 8 το πρωί η γυναίκα.

Τα παιδιά τα εντόπισε η μητριά τους, ενώ χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα και τις πόρτες του οχήματος για να τα απεγκλωβίσουν.

Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά.

Οι δύο συλληφθέντες, ο 30χρονος πατέρας των παιδιών και η 38χρονη μητριά τους, παρουσιάζονται σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών αναμένεται να εξακριβωθούν με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από «Καθημερινή Κύπρου», «Φιλελεύθερο»