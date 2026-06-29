Δημοτική Βιβλιοθήκη: Μεταφέροντας 200.000 βιβλία στο παλαιό Δημαρχείο- Σε εξέλιξη το εγχείρημα- Πότε ξεκινούν οι εργασίες

Ένα φιλόδοξο εγχείρημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας, καθώς ακριβώς ένα μήνα πριν ξεκίνησε η συστηματική συσκευασία, καταγραφή και προσωρινή μεταφορά περίπου 200.000 τόμων και πολύτιμου αρχειακού υλικού από το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου.

«Πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη, λόγω τόσο του όγκου, όσο και κυρίως της αξίας του αρχειακού υλικού. Ήδη έχει μεταφερθεί το 80% του υλικού και, με βάση τον προγραμματισμό, τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου η μεταφορά θα έχει ολοκληρωθεί, για να ξεκινήσουν οι εργασίες στον χώρο», δηλώνει στο thebest.gr η Σέβη Μανδραγού, στέλεχος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων και υπεύθυνη για τη διαχείριση της μεταφοράς.

Η διαδικασία αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα ενόψει της έναρξης εργασιών αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης του κτιρίου. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας δεν είναι απλώς ένας ακόμα πολιτιστικός χώρος, καθώς ιδρύθηκε το 1908, επί δημαρχίας Δημητρίου Βότση, και κατέχει την ιστορική διάκριση του να είναι η πρώτη δημοτική βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.

Μια συλλογή με βαθιές ιστορικές ρίζες

Η σημερινή συλλογή της Βιβλιοθήκης αριθμεί περίπου 200.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων. Σημαντικό μέρος της προέρχεται από δωρεές επιφανών Πατρινών που διετέλεσαν σε υψηλά αξιώματα, όπως οι Δημήτριος Γούναρης και Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ενώ συμπληρώνεται ετησίως με αγορά 2.500 έως 3.000 νέων τόμων.

Παράλληλα, η συλλογή περιλαμβάνει σπάνια βιβλία που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, προσωπικά αρχεία σημαντικών προσωπικοτήτων της Αχαΐας, αρχειακό υλικό εφημερίδων και περιοδικών, σπάνια χειρόγραφα, γκραβούρες, φωτογραφικό υλικό, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και άλλα έργα τέχνης.

Σύγχρονοι χώροι

Ο σχεδιασμός για το ανανεωμένο κτίριο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολιτιστικού κόμβου. Στο ισόγειο θα αναπτυχθεί μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη, συνοδευόμενη από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επιπλέον, προβλέπονται δύο χώροι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, ένα εργαστήριο χειροτεχνίας και ένας χώρος με υπολογιστές.

Στόχος είναι η Βιβλιοθήκη να μετεξελιχθεί σε ένα ζωντανό κέντρο γνώσης και δημιουργίας, που δεν θα περιορίζεται στον παραδοσιακό δανεισμό βιβλίων, αλλά θα φιλοξενεί εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, νέους και πολίτες κάθε ηλικίας.