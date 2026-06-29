Η ΕΛ.Α.Σ. στην Αχαΐα: Έχουμε καταφέρει να φέρουμε δίπλα μας άτομα κάτω των 40 ετών

Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς ρυθμούς η Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα κάνει αισθητή την παρουσία της στην Αχαΐα, από την πρώτη κιόλας ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος.

Καθημερινά, δεκάδες πολίτες εγγράφονται στις τάξεις της νέας πολιτικής κίνησης, σε μια τάση που δεν δείχνει να υποχωρεί.

«Ζητούμενο είναι να φέρουμε μαζί μας τους αναποφάσιστους και να μειώσουμε την αποχή», επισημαίνει στο thebest.gr η Σοφία Σιδέρη, μέλος της Πρωτοβουλίας Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας, που ανήκει στους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα. Η ίδια τονίζει ότι ο στόχος δεν είναι απλώς η συγκέντρωση αριθμών, αλλά η ουσιαστική πολιτική ενεργοποίηση ενός κόσμου που αισθάνεται αποξενωμένος από τα υπάρχοντα κόμματα.

«Από την πλευρά μας, δεν συγκεντρώνουμε υπογραφές, αλλά παραπέμπουμε όσους έρχονται σε επαφή μαζί μας στην πλατφόρμα του κόμματος. Η εικόνα που έχουμε, ωστόσο, είναι ενθαρρυντική και περισσότερο γιατί έχουμε καταφέρει να φέρουμε δίπλα μας άτομα κάτω των 40 ετών. Λόγω της ηλικίας, έχουν κριτική ματιά στα πράγματα και περιμένουν, όπως και εμείς, να δουν τις εξελίξεις και τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο κόμμα στη συνέχεια, για το νομό μας», αναφέρει η κ. Σιδέρη.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι, άλλωστε, η συμμετοχή νεότερης γενιάς, η οποία φαίνεται να ανταποκρίνεται θετικά στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Πρόκειται για πολίτες που αναζητούν μια αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική πρόταση στο σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ στην Αχαΐα βρίσκονται προς το παρόν σε φάση αναμονής, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και περιμένοντας καθοδήγηση από την κεντρική διοίκηση του κόμματος, η οποία και λαμβάνει τις οριστικές αποφάσεις για την οργανωτική δομή και την πολιτική στρατηγική. Για τον λόγο αυτό, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως εάν και πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Πάτρα, μια κίνηση που αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω ώθηση στην τοπική οργάνωση και να προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες της περιοχής.