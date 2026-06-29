Πέντε ακόμη συναυλίες από το Ωδείο της «Πολυφωνικής» με ελεύθερη είσοδο

Συνεχίζεται ο κύκλος «Συναυλίες των Σπουδαστών 2026», με εκδηλώσεις αφιερωμένες στο σύγχρονο τραγούδι, τα κρουστά, το πιάνο και τη μονωδία, έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου.
Με πέντε ακόμη συναυλίες συνεχίζεται το πρόγραμμα του Ωδείου της «Πολυφωνικής», ολοκληρώνοντας τον φετινό κύκλο των 18 «Συναυλιών των Σπουδαστών 2026».
Καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου είναι ο Γιώργος Μπουρδόπουλος, ενώ τη διοικητική διεύθυνση έχει η Έφη Καββαδία.
Η αρχή γίνεται την Τρίτη, στις 20:00, στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός» (Κορίνθου 280 & Γούναρη), με συναυλία της Σχολής Μονωδίας και της τάξης Σύγχρονου Τραγουδιού της καθηγήτριας Χρύσας Πανταζοπούλου.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη, επίσης στις 20:00, θα παρουσιαστεί η τάξη Κρουστών Οργάνων του καθηγητή Γιώργου Λαμπράκου, σε δύο διαδοχικές συναυλίες.
Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου, με την 17η και 18η συναυλία του προγράμματος, στις οποίες θα συμμετάσχουν σπουδαστές από τάξεις πιάνου και μονωδίας, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη Ήρα Ζέρβα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις συναυλίες.
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