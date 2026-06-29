Πέντε ακόμη συναυλίες από το Ωδείο της «Πολυφωνικής» με ελεύθερη είσοδο

Με πέντε ακόμη συναυλίες συνεχίζεται το πρόγραμμα του Ωδείου της «Πολυφωνικής», ολοκληρώνοντας τον φετινό κύκλο των 18 «Συναυλιών των Σπουδαστών 2026».

Καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου είναι ο Γιώργος Μπουρδόπουλος, ενώ τη διοικητική διεύθυνση έχει η Έφη Καββαδία.

Η αρχή γίνεται την Τρίτη, στις 20:00, στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός» (Κορίνθου 280 & Γούναρη), με συναυλία της Σχολής Μονωδίας και της τάξης Σύγχρονου Τραγουδιού της καθηγήτριας Χρύσας Πανταζοπούλου.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, επίσης στις 20:00, θα παρουσιαστεί η τάξη Κρουστών Οργάνων του καθηγητή Γιώργου Λαμπράκου, σε δύο διαδοχικές συναυλίες.

Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου, με την 17η και 18η συναυλία του προγράμματος, στις οποίες θα συμμετάσχουν σπουδαστές από τάξεις πιάνου και μονωδίας, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη Ήρα Ζέρβα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις συναυλίες.