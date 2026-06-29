Broderie girly φόρεμα και ψάθινο τσαντάκι: Να γιατί προτιμάμε την Κλόντια Σίφερ

Ένα υποδειγματικό, επίκαιρο styling για την καλοκαιρινή καθημερινότητα στην πόλη
Αμέτρητα τα φλας με την αγέραστη καλλονή Κλόντια Σίφερ στην έκθεση wellness healfHX26 στο Λονδίνο.
H Γερμανίδα super model, δυο μήνες πριν κλείσει τα 56 της χρόνια, έκανε αίσθηση με την παρουσία της και άπαντες ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Κατά την άποψή μας διαθέτει την πιο φυσική ομορφιά από όλες τις συναδέλφους της, που υπήρξαν είδωλα των nineties. Επιπλέον στην προσωπική της ζωή διατηρεί ένα πολύ συγκεκριμένο girly- boho chic style, από το οποίο δύσκολα παρεκκλίνει.
Τα κοριτσίστικα φορέματα, τα seventies τζιν, τα ζακάρ πουλόβερ, τα σουέντ αξεσουάρ είναι τα αγαπημένα της. Αφήνει τα ξανθά της μαλλιά μακριά, χτενισμένα απλά και ατημέλητα. Στο event του Λονδίνου φόρεσε ένα λευκό broderie φόρεμα με στενό μπούστο, φουσκωτά μανίκια και στρίφωμα από «κοφτή» δαντέλα και ήταν υπέροχη. Πρόκειται για κομμάτι του label Annina από τη σχεδιάστρια Annina Pfuel, η οποία ενσωματώνει στις συλλογές τις επιρροές από τις λαικές φορεσιές της βαυαρικής παράδοσης.
Πρόσφατα είχαμε γράψει στη στήλη για το τεράστιο φετινό trend με τον ανάγλυφο διάκοσμο τύπου εργόχειρο. Η Κλόντια συνδύασε σοφά το φόρεμα με ψάθινο «raffia» τσαντάκι Chloe και χαμηλά καστόρινα πέδιλα με τετράγωνο τακούνι. Δεν ανήκει στις γυναίκες που «δείχνουν» με μεγαλομανία τα διάφορα fashion σήματα, έστω κι αν ζει πλουσιοπάροχα με το σύζυγό της σκηνοθέτη Μάθιου Βον. Τα looks της είναι πάντα φρέσκα, δροσερά και νεανικά δίχως εμμονή με το sexiness και το glam.
Oταν φοράς το ρούχο και δεν σε φοράει
Το φόρεμα πάνω στο πραγματικό μοντέλο
Περιεργαστείτε τις εικόνες και θα ανακαλύψετε το must have styling της σαιζόν που διανύουμε. Χαρίζει resort ύφος στην πόλη, είναι άνετο και χαριτωμένο. Κυκλοφορούν πολλά τέτοια κομμάτια στην αγορά για να μιμηθείτε την Κλόντια.
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