Broderie girly φόρεμα και ψάθινο τσαντάκι: Να γιατί προτιμάμε την Κλόντια Σίφερ

Αμέτρητα τα φλας με την αγέραστη καλλονή Κλόντια Σίφερ στην έκθεση wellness healfHX26 στο Λονδίνο.

H Γερμανίδα super model, δυο μήνες πριν κλείσει τα 56 της χρόνια, έκανε αίσθηση με την παρουσία της και άπαντες ήθελαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Κατά την άποψή μας διαθέτει την πιο φυσική ομορφιά από όλες τις συναδέλφους της, που υπήρξαν είδωλα των nineties. Επιπλέον στην προσωπική της ζωή διατηρεί ένα πολύ συγκεκριμένο girly- boho chic style, από το οποίο δύσκολα παρεκκλίνει.

Τα κοριτσίστικα φορέματα, τα seventies τζιν, τα ζακάρ πουλόβερ, τα σουέντ αξεσουάρ είναι τα αγαπημένα της. Αφήνει τα ξανθά της μαλλιά μακριά, χτενισμένα απλά και ατημέλητα. Στο event του Λονδίνου φόρεσε ένα λευκό broderie φόρεμα με στενό μπούστο, φουσκωτά μανίκια και στρίφωμα από «κοφτή» δαντέλα και ήταν υπέροχη. Πρόκειται για κομμάτι του label Annina από τη σχεδιάστρια Annina Pfuel, η οποία ενσωματώνει στις συλλογές τις επιρροές από τις λαικές φορεσιές της βαυαρικής παράδοσης.