Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό - Υπεβλήθη σε επέμβαση στο ΠΑΓΝΗ

Γιατροί στο ΠΑΓΝΗ αντιμετώπισαν ένα περιστατικό όπου ένα βρέφος 11 μηνών είχε καταπιεί ελατήριο από στυλό
Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές περιστατικό βρέθηκαν οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 11 μηνών, το οποίο είχε καταπιεί ελατήριο από στυλό.
Από το Βενιζέλειο στο ΠΑΓΝΗ
Έντρομοι οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το οποίο εφημέρευε, ωστόσο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Πράγματι, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί της ΩΡΛ Κλινικής βρέθηκαν στις «θέσεις» τους σε ημέρα μη εφημερίας, όπως αναφέρει η «Πατρίς».
Αμέσως το βρέφος εισήχθη στο χειρουργείο και οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν με επιτυχία το αντικείμενο από τον φάρυγγα του παιδιού.
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