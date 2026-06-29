Λήμνος: Διάσωση 5χρονου που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα - Δύο συλλήψεις

Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως, δυτικά της Λήμνου, όταν 5χρονος παρασύρθηκε στη θάλασσα πάνω σε φουσκωτό στρώμα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (28/6), όταν η Λιμενική Αρχή Μύρινας ενημερώθηκε για τον ανήλικο που βρισκόταν σε κίνδυνο καθώς παρασυρόταν από τους ανέμους.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με την κινητοποίηση να είναι εκτεταμένη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και τρία ιδιωτικά σκάφη («ΕΝΤΖΙΑΝΣΙ» Ν.Μ. 165, «ΝΑΤΑΣΣΑ» Τ.Μ. 11 και «ΑΝΕΜΟΣ» Τ.Μ. 225), στο τελευταίο από τα οποία επέβαινε και στέλεχος της Λιμενικής Αρχής. Παράλληλα, περιπολικό όχημα του Λιμενικού πραγματοποίησε έρευνες από ξηράς.

Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, με τους διασώστες να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Μύρινας, ενώ συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι κηδεμόνες του ανηλίκου, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.