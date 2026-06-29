Η ακραία ζέστη σκορπίζει τον θάνατο στην Ευρώπη - Ιστορικά ρεκόρ άνω των 40°C - Προς τα πού μετακινείται το κύμα καύσωνα

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες Κυριακή ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους.

«Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφτεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες» στη Γηραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν», επισήμανε.

Εξαιτίας «της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει ‘μια φορά κάθε γενιά’ σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί».

Την περασμένη εβδομάδα και το σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40° Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Δρ. Τέντρος, η θερμική καταπόνηση «αποκαλείται συχνά ‘σιωπηλός δολοφόνος’ — τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες».

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε πως 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν λαμβάνονταν μέτρα.

Ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη

Η Γαλλία ανακοίνωσε 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα.

Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε ότι οι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη αφορούσαν ηλικιωμένους και προειδοποίησε ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς θα γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία από οίκους ευγηρίας και ιδιωτικές κατοικίες.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι ο καύσωνας, που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει διακοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ζημιές σε υποδομές και μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας..

Σύμφωνα με επιστήμονες, αυτός ο καύσωνας θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Μεταφορές και ενεργειακά συστήματα επλήγησαν

Στη Γερμανία, μειώθηκαν τα δρομολόγια τρένων σε βασική σιδηροδρομική γραμμή στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ ανεστάλη η λειτουργία των τραμ στη Λειψία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί πολίτες παρέμειναν στα σπίτια τους, αποφεύγοντας να βγουν μέχρι τη δύση του ηλίου.

Στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς που παρακολούθησαν την κυριακάτικη προσευχή στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου παρά την αποπνικτική ζέστη.

Η ακραία θερμοκρασία έχει επηρεάσει και τα ποτάμια της Ευρώπης, μειώνοντας τη στάθμη και αυξάνοντας τη θερμοκρασία των υδάτων τους, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη γεωργία.

Ο πυρηνικός σταθμός Paks στην Ουγγαρία μείωσε ξανά την παραγωγή του την Κυριακή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού του Δούναβη, το οποίο χρησιμοποιείται για ψύξη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στην Ιταλία, η παροχή νερού του ποταμού Πάδου έχει μειωθεί σημαντικά, επιτρέποντας στο θαλασσινό νερό να εισχωρήσει έως και 18 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, προκαλώντας ανησυχίες για τις καλλιέργειες και τους προστατευόμενους υγροτόπους στο δέλτα του ποταμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι δεκάδες άνθρωποι που αναζήτησαν ανακούφιση από τη ζέστη σε λίμνες και θάλασσες πνίγηκαν.

Στην Ιταλία, οι διασώστες αναζητούσαν τον σύζυγο της υπουργού Εουτζένια Ροτσέλα, ο οποίος εξαφανίστηκε το Σάββατο ενώ κολυμπούσε στη λίμνη Βίκο, περίπου 70 χιλιόμετρα από τη Ρώμη.

Ο καύσωνας υποχωρεί στη Γαλλία

Οι αρχές της Τσεχίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση και εξέδωσαν προειδοποιήσεις για νέφος στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, λόγω των υψηλών επιπέδων όζοντος που προκλήθηκαν από τη ζέστη.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τις επόμενες μία ή δύο ημέρες ενδέχεται να εκδηλωθούν καταιγίδες σε περιοχές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Τσεχίας, ενώ αναμένεται δροσερότερος καιρός στη Δυτική Ευρώπη, καθώς το κύμα καύσωνα μετακινείται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η ακραία ζέστη έχει υποχωρήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και ορισμένες περιοχές στα βορειοανατολικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση προειδοποίησης.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune ότι οι επιπτώσεις του καύσωνα μπορεί να συνεχιστούν για έως και 10 ημέρες μετά την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.