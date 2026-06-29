Καλλιθέα: «Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω» - Το ίντερνετ αποθεώνει τον ντελιβερά που έσωσε 75χρονη από φλεγόμενο σπίτι

Το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στην Καλλιθέα, εκτυλίχθηκε μια σκηνή που συγκλόνισε.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σπιτιού της μετά από φωτιά που ξέσπασε εκεί. Κατευθείαν, πριν ακόμα έρθει η πυροσβεστική, κόσμος μαζεύτηκε από κάτω για να την βοηθήσει.

Καθώς η γυναίκα δεν μπορούσε να αναπνεύσει από τους καπνούς, ένας διανομέας την φώναξε “Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω” μετά από λίγες στιγμές, η γιαγιά πήδηξε από ύψος περίπου 5 μέτρα και αψηφώντας τον κίνδυνο για τη δική του σωματική ακεραιότητα και έκανε την υπόσχεση του πραγματικότητα και έπιασε την 75χρονη η οποία τραυματίστηκε ελαφριά και σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο.

Αυτή η κίνηση ανθρωπιάς συγκίνησε το ελληνικό ίντερνετ.