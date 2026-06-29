Καλλιθέα: «Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω» - Το ίντερνετ αποθεώνει τον ντελιβερά που έσωσε 75χρονη από φλεγόμενο σπίτι

«Ο αλτρουισμός που έλαμψε, να γίνει όραμα για την κοινωνία» σχολίασε κάποιος
Το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) στην Καλλιθέα, εκτυλίχθηκε μια σκηνή που συγκλόνισε.
Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σπιτιού της μετά από φωτιά που ξέσπασε εκεί. Κατευθείαν, πριν ακόμα έρθει η πυροσβεστική, κόσμος μαζεύτηκε από κάτω για να την βοηθήσει.
Καθώς η γυναίκα δεν μπορούσε να αναπνεύσει από τους καπνούς, ένας διανομέας την φώναξε “Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω” μετά από λίγες στιγμές, η γιαγιά πήδηξε από ύψος περίπου 5 μέτρα και αψηφώντας τον κίνδυνο για τη δική του σωματική ακεραιότητα και έκανε την υπόσχεση του πραγματικότητα και έπιασε την 75χρονη η οποία τραυματίστηκε ελαφριά και σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο.
Αυτή η κίνηση ανθρωπιάς συγκίνησε το ελληνικό ίντερνετ.
«Ομολογώ συγκινήθηκα, υπάρχει ελπίδα!».
«Ευτυχώς κυκλοφορούν ακόμα άνθρωποι στους δρόμους».
«Μπράβο σας ρε μάγκες, να είσαστε καλά…!!».
«Τέτοιες στιγμές με κάνουν να πιστέψω ότι υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα!».
«Ο αλτρουισμός που έλαμψε, να γίνει όραμα για την κοινωνία».
«Μια φορά που συγκλονιζόμαστε για κάτι καλό».
«Το ότι πήρε και την Ελληνική σημαία είναι το πιο συγκινητικό… δεν υπάρχει».
«Πραγματικά στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν πέσει, έλυνε τη σημαία για να τη πάρει μαζί της. Δεν υπάρχει η γιαγιά, απίστευτο άτομο».
«Μας έκανε και κλάψαμε η γιαγιά. Μπράβο στα παιδιά όλα».
«Πήρε και την ελληνική σημαία μαζί της, υπάρχει ελπίδα ακόμη, μπράβο γιαγιά».
«Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι…».
«Όλοι μαζί για να σώσουν έναν συνάνθρωπό τους. Εύγε σε αυτές τις ψυχές».
«Οι απλοί πολίτες: Ανθρωπισμός, αλληλεγγύη, φιλότιμο… σας ευχαριστούμε».
«Ό,τι πιο συγκινητικό έχω δει τελευταία. Η ανθρωπιά υπάρχει ακόμη στον Έλληνα».
«Η συγκίνηση βλέποντας το βίντεο είναι μεγάλη».
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