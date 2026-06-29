Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρείου και Περιφερειακής Επιτροπής

Αποκλειστικά δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00, η 12η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκειά της, θα γίνει η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως επίσης των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύουν.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνέλθει στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα