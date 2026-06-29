Λιβαδειά: Παρέμβαση χειρουργού για τον θάνατο της 35χρονης λίγο μετά τον τοκετό - “Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια”

Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου της 35χρονης λίγο μετά τον τοκετό στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς δίνει η δημόσια τοποθέτηση του διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής, Κωνσταντίνου Πλιακοστάμου, ο οποίος συμμετείχε στην προσπάθεια διάσωσης της γυναίκας.

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 35χρονη μητέρα, ο χειρουργός περιγράφει με ανάρτησή του τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν από τη στιγμή της προγραμματισμένης καισαρικής τομής έως την κατάληξη της ασθενούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς επιπλοκές, όμως λίγα λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε έντονη αιμορραγία, η οποία εξελίχθηκε ταχύτατα σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Παρά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, μεταγγίσεων αίματος και την άμεση κινητοποίηση δύο γενικών χειρουργών, κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια επείγουσας υστερεκτομής προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Όπως επισημαίνει, η επέμβαση πέτυχε τον βασικό της στόχο, δηλαδή τον έλεγχο της αιμορραγίας, ενώ η 35χρονη διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση. Ωστόσο, τις επόμενες ώρες η υγεία της παρουσίασε νέα επιδείνωση. Παρά το γεγονός ότι η αξονική τομογραφία απέκλεισε ενεργή αιμορραγία, η κατάστασή της δεν αναστράφηκε και τελικά κατέληξε έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Ο κ. Πλιακοστάμος αναφέρει ότι η μήτρα που αφαιρέθηκε έχει σταλεί για παθολογοανατομική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιο υποκείμενο αίτιο, όπως διεισδυτικός πλακούντας ή άλλη παθολογική κατάσταση. Παράλληλα, σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχε πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος προγεννητικός έλεγχος, χωρίς να προκύψει κάποιο εύρημα που να προμήνυε μια τόσο σπάνια και σοβαρή επιπλοκή.

Ο ίδιος καλεί να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης πριν εξαχθούν συμπεράσματα, υπογραμμίζοντας πως οι πρόωρες κρίσεις δεν βοηθούν στην αποσαφήνιση των πραγματικών αιτιών.

«Επειδή πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία, την οποία βιώνουν ήδη ο σύζυγος και τα δύο παιδιά που στερήθηκαν τη μητέρα τους, είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διερευνηθεί πλήρως η συνολική διαχείριση του περιστατικού και να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά αίτια της κατάληξης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στέκεται απέναντι στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν εις βάρος του νοσοκομείου, σημειώνοντας:

«Οι ατεκμηρίωτες δημόσιες τοποθετήσεις που απαξιώνουν συλλήβδην ένα νοσοκομείο το οποίο επί σειρά ετών προσφέρει μαιευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα δεν συμβάλλουν στην αναζήτηση της αλήθειας. Αντιθέτως, επιβαρύνουν το κλίμα και απαξιώνουν το έργο ανθρώπων που καθημερινά υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής αναφέρεται στις προσπάθειες που έγιναν για τη διάσωση της 35χρονης, τονίζοντας:

«Ως ένας από τους χειρουργούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια διάσωσης της ασθενούς, αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, με αυταπάρνηση και αγωνία, για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα».