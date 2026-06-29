H Τζάνετ Τζάκσον έστεψε την κατασυγκινημένη Τεγιάνα Τέιλορ Icon of the Year

Τι φόρεσε και τι είπε η 35χρονη πολυτάλαντη star από το Χάρλεμ στα καθιερωμένα Bet Awards
«Αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να νιώθω αμήχανα λέγοντας δυνατά τον τίτλο του Icon of the Year. Όμως δουλεύω σκληρά 20 χρόνια. Δεν δέχομαι τον τίτλο με αλαζονεία αλλά με ευγνωμοσύνη. Τον τελευταίο χρόνο χαρίζω στον κόσμο την καλλιτέχνιδα, την ηθοποιό, τη χορογράφο, την creative director, τη στυλίστρια, τη σχεδιάστρια, τη συγγραφέα, την παραγωγό, τη chef…»
Με αυτά τα λόγια παρέλαβε τη διάκρισή της η πολυτάλαντη 35χρονη Τεγιάνα Τέιλορ στο βάθρο των Bet Awards του Λος Αντζελες. Μάλιστα ήταν πολύ συγκινημένη καθώς δεν ήξερε πως θα παραλάβει το βραβείο από τα χέρια του ινδάλματός της Τζάνετ Τζάκσον. Η τελευταία την αποκάλεσε «τριαντάφυλλο του Χάρλεμ που μεγάλωσε και άνθισε».
Η Τεγιάνα κέρδισε την ευρύτερη αναγνωρισιμότητα με την πολυβραβευμένη ταινία One Battle After Another πλάι στον Λεονάρντο ντι Κάπριο. Εκτοτε εξελίχθηκε σε πολύ επιδραστικό όνομα της μόδας.
Το βράδυ της απονομής βραβεύτηκαν επίσης τα μεγάλα ονόματα της μουσικής Cardi B, Kendrick Lamar Kehlani Olivia Dean ενώ τραγούδησε τιμητικά στο φινάλε η Lauryn Hil.
Η Τεγιάνα περπάτησε στο κόκκινο χαλί των αφίξεων με «τεατράλε» κόκκινη τουαλέτα Stephane Rolland Spring/Summer 2026 με φουσκωτή φούστα. Παραλαμβάνοντας το έπαθλο την είδαμε με ρευστό maxi dress του Tom Ford σε μπλε ηλεκτρίκ, με halter κόψιμο στο λαιμό και ολόγυμνη πλάτη. Tα μαλλιά της δεν είναι πλέον κοντά, αλλά μακριά και τελείως ίσια και λαμπερά. Η δυναμική ομιλία της «τράνταξε» το Peacock Theater.
Με 37άρια ξεκινά η εβδομάδα- O καιρός μέχρι την Παρασκευή
Λεονί Χαν: Νύφη στη Γαλλική Ριβιέρα με bodycon δαντελένιο νυφικό Dolce e Gabbana
Τάκης Ζαχαράτος: Τολμάει να αναμετρηθεί με τον πιο συγκινητικό ρόλο της Ελλης Λαμπέτη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr