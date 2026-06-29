H Τζάνετ Τζάκσον έστεψε την κατασυγκινημένη Τεγιάνα Τέιλορ Icon of the Year

«Αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να νιώθω αμήχανα λέγοντας δυνατά τον τίτλο του Icon of the Year. Όμως δουλεύω σκληρά 20 χρόνια. Δεν δέχομαι τον τίτλο με αλαζονεία αλλά με ευγνωμοσύνη. Τον τελευταίο χρόνο χαρίζω στον κόσμο την καλλιτέχνιδα, την ηθοποιό, τη χορογράφο, την creative director, τη στυλίστρια, τη σχεδιάστρια, τη συγγραφέα, την παραγωγό, τη chef…»

Με αυτά τα λόγια παρέλαβε τη διάκρισή της η πολυτάλαντη 35χρονη Τεγιάνα Τέιλορ στο βάθρο των Bet Awards του Λος Αντζελες. Μάλιστα ήταν πολύ συγκινημένη καθώς δεν ήξερε πως θα παραλάβει το βραβείο από τα χέρια του ινδάλματός της Τζάνετ Τζάκσον. Η τελευταία την αποκάλεσε «τριαντάφυλλο του Χάρλεμ που μεγάλωσε και άνθισε».