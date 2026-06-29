Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή σε διαμέρισμα μεταξύ 2 ανδρών - Τραυματίστηκε αστυνομικός που προσπάθησε να τους συλλάβει

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη μεταξύ δύο ανδρών με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

Ο ένας από τους δύο μάλιστα προσπάθησε να αποφύγει τις χειροπέδες με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματίσει αστυνομικό.

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής, με την ΕΛΑΣ να ενημερώνεται για άγρια συμπλοκή μεταξύ ανδρών σε διαμέρισμα στην περιοχή του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Σπεύδοντας στο σημείο, αστυνομικοί βγήκαν δύο άνδρες ηλικίας 33 και 30 χρόνων να καυγαδίζουν άγρια. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 30χρονος αλβανικής καταγωγής, απείλησε τον 33χρονο με μαχαίρι.

Όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο 30χρονος φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς, ενώ παράλληλα τους απειλούσε.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία που περιείχε 13,8 γραμμάρια κοκαΐνης. Για την κατοχή της ναρκωτικής ουσίας κατηγορούνται από κοινού οι δύο συλληφθέντες.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.