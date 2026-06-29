Δυτική Ελλάδα: 82 μόνιμες θέσεις γιατρών στη νέα προκήρυξη για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σημαντική ενίσχυση για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Ελλάδα προβλέπει η νέα προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη μόνιμων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

Συνολικά εγκρίθηκαν 441 μόνιμες θέσεις για Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 82 κατανέμονται στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), η οποία καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στόχος της προκήρυξης είναι η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η καλύτερη στελέχωση των δημόσιων δομών και η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα στις περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές.

Η κατανομή των 441 θέσεων στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

1η ΥΠΕ: 70 θέσεις

2η ΥΠΕ: 87 θέσεις

3η ΥΠΕ: 48 θέσεις

4η ΥΠΕ: 80 θέσεις

5η ΥΠΕ: 39 θέσεις

6η ΥΠΕ: 82 θέσεις

7η ΥΠΕ: 35 θέσεις

Παράλληλα, προκηρύσσονται ακόμη δύο θέσεις ιατρών του ΕΣΥ για δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιμίσθιου του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Stelios Philanthropic Foundation».

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr από τις 9 Ιουλίου 2026 στις 12:00, με την προθεσμία να λήγει στις 27 Ιουλίου 2026, επίσης στις 12:00.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου, επισημαίνοντας πως στόχος είναι κάθε Κέντρο Υγείας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, να διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.