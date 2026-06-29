Βόλος: Μωρό 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της βάφτισης

Στιγμές αγωνίας την Κυριακή (28/6) σε εκκλησία του Βόλου, όταν βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της βάφτισής του, προκαλώντας πανικό.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το μωρό έκλαιγε κατά τη διάρκεια της τελετής.

Όταν ο ιερέας το κρατούσε στην κολυμπήθρα για τη βάφτιση, το μωρό σταμάτησε να αντιδρά και έκλεισε τα μάτια του.

Η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το μωρό δεν αποκρινόταν

Η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ζήτησε από τον ιερέα να βγάλει το παιδί από το νερό και το πήρε στην αγκαλιά της για να το συνεφέρει.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο βρέφος, ενώ δεν κρίθηκε ότι ήταν απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Η βάφτιση ολοκληρώθηκε παρουσία των διασωστών και γιατρού.

Το βρέφος πήρε το όνομα του πατέρα του, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή όταν η μητέρα του βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης.