Λεονί Χαν: Νύφη στη Γαλλική Ριβιέρα με bodycon δαντελένιο νυφικό Dolce e Gabbana

Η πασίγνωστη Γερμανίδα influencer Λεονί Χάν -Leonie Hanne παντρεύτηκε στη Γαλλική Ριβιέρα τον αγαπημένο της Alexander Galievsky.

Στα 37 της χρόνια, πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram εστιάζοντας στα πιο ξακουστά luxury labels. Mε super glam αισθητική, η πολυφωτογραφημένη blogger, μοντέλο και επιχειρηματίας στα social media δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει ταπεινό bridal look. Διάλεξε μια θεαματική bodycon νυφική τουαλέτα των Dolce e Gabbana από χειροποίητη δαντέλα με το πολύ trendy κόψιμο halter στο λαιμό.

Θεωρήθηκε και πολύ sexy καθώς αποκάλυπτε με διαφάνειες σημεία του σωματός της. Συνδυάστηκε με πελώριο διάφανο πέπλο με δαντελένια φινιρίσματα. Το σκηνικό ήταν μεγαλοπρεπές. Μιλάμε για την ονομαστή Villa Ephrussi de Rothschild στο Saint-Jean-Cap-Ferrat και τους παραδεισένιους κήπους της που στολίστηκαν με τεράστιες ανθοσυνθέσεις λευκών λουλουδιών.

Οπως επισήμανε η ίδια η νύφη στο διαδίκτυο «παντρεύτηκα την αδελφή ψυχή μου. Γνωριζόμαστε 15 χρόνια και είμαστε μαζί 10, οπότε μεγαλώσαμε μαζί».

Το ζευγάρι περιστοίχιζαν στην τελετή στενοί φίλοι και συγγενείς ενώ πολλά διασημότητες από τον κόσμο της μόδας τους ευχήθηκαν διαδικτυακά.

Εχουν προηγηθεί αρραβώνας της στο Πόρτο Φίνο και ένας γάμος στο Λονδίνο με σατέν νυφικό Milla Nova τον περασμένο Μάιο.