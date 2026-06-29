Πάτρα: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Βιομηχανική Περιοχή ( ΒΙΠΕ ) Πατρών, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον αύλειο χώρο της επιχείρησης, χωρίς να επεκταθεί στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης.
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