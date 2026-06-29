Καλλιθέα: Το συγκλονιστικό «ευχαριστώ» της 75χρονης που σώθηκε από τις φλόγες πηδώντας πάνω στον κόσμο

Τα όσα διαδραματίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής μετά από φωτιά σε σπίτι στην Καλλιθέα σοκάρουν. Κόσμος με υψωμένα τα χέρια εκλιπαρούσε μια ηλικιωμένη να πηδήξει από το μπαλκόνι της για να σωθεί από τις τεράστιες φλόγες.

«Είμαι καλύτερα τώρα και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλο τον κόσμο που μας βοήθησε» είναι το δημόσιο ευχαριστώ μέσα από το newsit.gr της 75χρονης που κατάφερε να βγει ζωντανή μέσα από τις φλόγες του διώροφου κτηρίου της Καλλιθέας όπου ξέσπασε φωτιά λίγο μετά της 4 το μεσημέρι της Κυριακής (28.06.2026).

Η ώρα ήταν λίγα λεπτά μετά τις 16:00 το μεσημέρι και στην οδό Αγίων Πάντων και Αριστείδου επικρατούσε πανικός, μια γυναικά ήταν εγκλωβισμένη στο μπαλκόνι της καλώντας σε βοήθεια. Πίσω της το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ο άντρας της, την φωνάζει αλλά αυτή δεν ακούει και περαστικοί κάνουν ένα στρώμα με τα χέρια τους προκειμένου να πέσει η γυναίκα και να σωθεί από τις φλόγες.

Η ίδια μιλάει για όσα βίωσε το μεσημέρι της Κυριακής και λέει δημόσια το δικό της ευχαριστώ σε όλους όσοι ενώ δεν την ήξεραν, έβαλαν τα χέρα τους ως ασπίδα σωτηρίας για εκείνη.

Η 75χρονη είχε πάει για ύπνο και ξύπνησε από τις φωνές του άντρα της και μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι της. «Είμαι καλύτερα τώρα και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλο τον κόσμο που μας βοήθησε. Μας έφεραν νερό, ρούχα, παπούτσια, γιατί ήμουν ξυπόλυτη. Χίλια ευχαριστώ σε όλους. Να είναι καλά οι οικογένειές τους. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η φωτιά. Κοιμόμουν. Από την είσοδο φαίνεται πως ξεκίνησε, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι με σιγουριά. Ο άντρας μου ξύπνησε πρώτος και μου είπε: “Καπνός, τι καίγεται;”. Βγήκαμε και είδαμε τη φωτιά. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε», λέει.

«Από κάτω ο κόσμος μου φώναζε “πήδα, πήδα» αναφέρει και στη συνέχεια προσθέτει: «Οι καπνοί είχαν γεμίσει τα πάντα. Ο άντρας μου βγήκε από την κουζίνα και με φώναζε, αλλά δεν τον άκουγα. Από κάτω ο κόσμος μου φώναζε “πήδα, πήδα”. Να είναι καλά όλα τα παιδιά που ήταν εκεί. Έτσι πήδηξα και σώθηκα. Ο σύζυγός μου είναι καλύτερα. Εγώ βρίσκομαι τώρα στο σπίτι της κόρης μου, ενώ εκείνος κοιμήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα θα πάμε να τον δούμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη βοήθεια που μας πρόσφερε. Χίλια ευχαριστώ».