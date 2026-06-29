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«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου»: Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κόρη του, Δάφνη

«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου»: Οι ευχές τ...

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από μια κοινή τους φωτογραφία

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη μικρότερη κόρη του, Δάφνη, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και τη συνόδευσε με ένα λιτό αλλά τρυφερό μήνυμα.

«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά αγαπημένη μου!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

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#tags Κυριάκος Μητσοτάκης
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