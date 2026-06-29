Πάτρα: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών για τα τροχαία -Εντολή για αυστηρούς ελέγχους και μηδενική ανοχή

Μήνυμα αυστηρής αντιμετώπισης των επικίνδυνων τροχαίων παραβάσεων στέλνει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Ευάγγελος Μάστακας, ο οποίος, με εισαγγελική παραγγελία προς τους αρμόδιους φορείς, ζητά την άμεση εφαρμογή εντατικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη Δυτική Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία έρχεται ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία η κυκλοφορία στους δρόμους αυξάνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να εντείνεται και ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τροχαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγγελία έχει ήδη κοινοποιηθεί από τις αρχές Ιουνίου στους εισαγγελείς Πρωτοδικών της Εφετειακής Περιφέρειας Πατρών, με οδηγία να εποπτεύουν το έργο των αστυνομικών αρχών και να παρεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων.

Ο κ. Μάστακας θέτει πέντε βασικούς άξονες δράσης:

Εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, κυρίως στα σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται συχνά τροχαία, με έμφαση σε παραβάσεις όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η μη χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων.

Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, με μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις. Όπου προβλέπεται, να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία και οι σχετικές δικογραφίες να διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελίες.

Καταγραφή των προβληματικών σημείων του οδικού δικτύου σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους δήμους, ώστε να εντοπιστούν ελλείψεις σε φωτισμό, διαγράμμιση, σήμανση ή φθορές του οδοστρώματος. Σε περιπτώσεις αδράνειας των αρμοδίων, να ενημερώνονται οι εισαγγελικές αρχές.

Ενίσχυση της συνεργασίας της Τροχαίας με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, όπως η ΟΠΚΕ και η ΔΙ.ΑΣ., για την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων και οι αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας.

Ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κυκλοφορία προς τις παραθαλάσσιες περιοχές είναι αυξημένη.

Πηγή: Εφημερίδα «Γνώμη».