Η Κέιτ Μίντλετον ανέβηκε στις 3 ψηλότερες κορυφές της Βρετανίας μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ολοκλήρωσε το απαιτητικό Three Peaks Challenge για να στηρίξει το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε και να υπενθυμίσει ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις θεραπείες

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, η Κέιτ Μίντλετον έκανε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ολοκλήρωσε το δύσκολο Three Peaks Challenge, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια, αλλά και να ενισχύσει οικονομικά το νοσοκομείο που τη φρόντισε. Το Ανάκτορο του Κένσινγκτον δημοσίευσε μια φωτογραφία της από την κορυφή του Μπεν Νέβις, του υψηλότερου βουνού της Σκωτίας. Μακριά από τα επίσημα φορέματα και τις λαμπερές εμφανίσεις, η Κέιτ Μίντλετον εμφανίζεται με αθλητικό εξοπλισμό, σακίδιο στην πλάτη και ένα ζεστό χαμόγελο, δείχνοντας τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που απέκτησε μέσα από τη δύσκολη προσωπική της διαδρομή και τη μάχη της με τον καρκίνο. Το Three Peaks Challenge θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες αντοχής στη Βρετανία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανέβουν τις τρεις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, διανύοντας συνολικά δεκάδες χιλιόμετρα πεζοπορίας και εκατοντάδες χιλιόμετρα οδικώς. Πρόκειται για μια απαιτητική πρόκληση που χρειάζεται σωματική δύναμη, καλή προετοιμασία και μεγάλη ψυχική αντοχή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The National Three Peaks Challenge. ⁰⁰Together, we can stand alongside everyone navigating life with cancer, ensuring no one faces this disease feeling unseen or unsupported.⁰ ⁰Please know you are not alone. <br><br>C <a href="https://t.co/0F1s4vlBIR">pic.twitter.com/0F1s4vlBIR</a></p>— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) <a href="https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071315596004782345?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μέσα από το μήνυμά της, η Κέιτ μίλησε με ειλικρίνεια για όσα αφήνει πίσω του ο καρκίνος. «Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας ακούν τις λέξεις που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια διαδρομή που δοκιμάζει κάθε πλευρά της ύπαρξής μας, σωματικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και πνευματικά», ανέφερε. Όπως εξήγησε, η ασθένεια δεν επηρεάζει μόνο τον οργανισμό, αλλά αλλάζει την καθημερινότητα, τις σχέσεις και τον τρόπο που βλέπει κανείς τη ζωή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Every year, hundreds of thousands of people in this country hear the words no one wants to hear. What follows is a path that tests every part of who we are: physically, emotionally, psychologically and spiritually. The challenges ripple outwards, touching families, friendships,… <a href="https://t.co/aCkGZBbmWy">pic.twitter.com/aCkGZBbmWy</a></p>— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) <a href="https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>