Συναγερμός στην Πατρών – Πύργου: Νεαρός κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην εθνική οδό

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας στο ύψος του Λάππα για την αποτροπή ενδεχόμενου ατυχήματος
Άμεση ήταν η επέμβαση της Αστυνομίας το πρωί, έπειτα από αναφορά για άτομο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος του Λάππα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός εντοπίστηκε να κινείται σε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου, όπου η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών απαγορεύεται, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.
Μετά την ενημέρωση των Αρχών, αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος.
Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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