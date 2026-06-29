Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Σήμερα η απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, που είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα όταν είχε κακοποιηθεί από την 27χρονη μητέρα του και τον σύντροφό της.

Σήμερα Δευτέρα (29.06.2026) στη δίκη στο Ηράκλειο, ο 44χρονος σύντροφος θα απολογηθεί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση με τη δίκη πλέον να εισέρχεται στην τελική φάση για την έκδοση της απόφασης μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, σύμφωνα με το cretalive.

Η 27χρονη απέδωσε την κακοποίηση αποκλειστικά στον τότε σύντροφό της στην απολογία της

Στην απολογία της την Παρασκευή (26.06.2026), η 27χρονη Ελευθερία υποστήριξε ότι «ήταν καλή μητέρα» και «ουδέποτε χτύπησε το παιδί της, το οποίο λάτρευε». Η πρόεδρος την κάλεσε να παραδεχθεί εάν είχε χτυπήσει ποτέ τον Άγγελο επειδή ήταν ζωηρό παιδάκι, εκείνη όμως επέμεινε ότι ποτέ δεν είχε απλώσει χέρι πάνω του.

Η 27χρονη απέδωσε την κακοποίηση αποκλειστικά στον τότε σύντροφό της, υποστηρίζοντας, όμως, ότι είδε μόνο δύο φορές τον 44χρονο να χτυπά τον μικρό Άγγελο. Για το πρώτο περιστατικό ανέφερε ότι τον είδε να τον χτυπά με το ξύλο της κούνιας στα γόνατα και στους αγκώνες, λέγοντάς του: «Τι κάνεις εκεί; Γιατί το χτυπάς;», ενώ όταν του πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο εκείνος απάντησε: «Δεν πάμε πουθενά, μη βρούμε μπελά». Για το δεύτερο περιστατικό περιέγραψε ότι βρήκε το παιδί τραυματισμένο στο πόδι, είχε πληγή, λέγοντας πως και τότε ζήτησε να πάνε στο νοσοκομείο, αλλά ο 44χρονος αρνήθηκε.

Για τη μοιραία ημέρα είπε ότι ο 44χρονος την έστειλε να αγοράσει καφέ και όταν επέστρεψε τον άκουσε να φωνάζει «Άγγελε, Άγγελε». Όπως περιέγραψε, «είδα το παιδί μου στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Φαινόταν μόνο το άσπρο», ενώ όταν το έπιασε, εκείνο πρόλαβε να ψελλίσει «μαμά, μαμά, μαμά». Σύμφωνα με την ίδια, ο 44χρονος της είπε ότι ο μικρός «ζαλίστηκε, έχασε την ισορροπία του και χτύπησε στο τραπεζάκι».

Στην πολυσέλιδη ιατροδικαστική έκθεση καταγράφονται στο κορμάκι του παιδιού 32 τραύματα-χτυπήματα-καψίματα διαφορετικών χρονολογιών. Ο 44χρονος επρόκειτο να απολογηθεί την Παρασκευή (26.06.2026), όμως δεν εμφανίστηκε καν στο δικαστήριο λόγω ασθενείας, όπως αναφέρθηκε, και έτσι η διαδικασία των απολογιών προχώρησε μόνο για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου, την Ελευθερία (Ρέα), και τον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο καθώς του αποδίδεται περιστατικό κακοποίησης πριν ακόμα το παιδάκι έρθει στην Κρήτη με τη μητέρα του για να ζήσουν με τον 44χρονο Χριστόδουλο (Χρήστο).