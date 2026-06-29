Κάποιες μέρες πεινάμε περισσότερο από άλλες - Τι φταίει;

Υπάρχουν μέρες που νιώθουμε ότι πεινάμε συνεχώς.

Τρώμε κανονικά, δεν έχουμε παραλείψει γεύματα και όμως λίγη ώρα αργότερα, αναζητούμε ξανά κάτι να φάμε. Άλλες φορές, αντίθετα, η όρεξή μας μοιάζει μειωμένη χωρίς προφανή λόγο. Η αλήθεια είναι ότι η όρεξη δεν είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται μόνο από το πόσο φάγαμε ή πόσο άδειο είναι το στομάχι μας. Η πείνα και η όρεξη είναι αποτέλεσμα μιας πολύ πιο σύνθετης διαδικασίας από όσο φανταζόμαστε: ο εγκέφαλος, οι ορμόνες και οι καθημερινές μας συνήθειες συνεργάζονται συνεχώς για να ρυθμίσουν πότε θα αναζητήσουμε τροφή και πόσο χορτάτοι θα νιώσουμε.

Δεν υπάρχει λοιπόν μία και μοναδική εξήγηση για το γιατί κάποιες μέρες νιώθουμε ότι δεν χορταίνουμε ποτέ. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για ένα συνδυασμό παραγόντων.

Ακολουθούν μερικοί από τους πιο κοινούς λόγους — ιδιαίτερα για όσους έχουν πιο δραστήρια καθημερινότητα.

Όταν το σώμα προσπαθεί να «αναπληρώσει»

Αν είχατε μια απαιτητική ημέρα προπόνησης και δεν καταφέρατε να καλύψετε ενεργειακά αυτό που ξοδέψατε, είναι πολύ πιθανό το σώμα σας να προσπαθήσει να αναπληρώσει το έλλειμμα την επόμενη μέρα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά μπορεί να δείχνει ότι δεν αναρρώσατε επαρκώς μετά την άσκηση.

Για να το αποφύγετε, φροντίστε να καταναλώνετε ένα κατάλληλο γεύμα ή σνακ αποκατάστασης σχετικά σύντομα μετά την προπόνηση, ώστε να υποστηρίζεται η αναπλήρωση ενέργειας και η αποκατάσταση των μυών.

Οι μέρες ξεκούρασης

Παραδόξως, πολλές φορές οι μέρες που πεινάμε περισσότερο είναι εκείνες που γυμναζόμαστε λιγότερο — οι λεγόμενες ημέρες ξεκούρασης ή πολύ ήπιας δραστηριότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή η έντονη άσκηση μπορεί προσωρινά να μειώνει την όρεξη, επομένως όταν αυτή λείπει, η πείνα γίνεται πιο αισθητή. Παράλληλα, το σώμα ενδέχεται να προσπαθεί να αναπληρώσει την προηγούμενη απαιτητική ημέρα.

Οι μέρες ξεκούρασης συνοδεύονται συχνά και από περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Γι’ αυτό αξίζει να αναρωτηθούμε: πεινάμε πραγματικά ή απλώς ψάχνουμε κάτι να κάνουμε; Μερικές φορές μπερδεύουμε την πείνα με τη βαρεμάρα, την αναβλητικότητα ή τη συνήθεια…

Οι επιλογές των γευμάτων μας

Τα «καλά» λιπαρά (όπως αυτά που βρίσκουμε στους ξηρούς καρπούς), η ποιοτική πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες είναι από τα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν περισσότερο στον κορεσμό. Αν λοιπόν ένα γεύμα ή σνακ δεν περιλαμβάνει κάτι από αυτά, είναι πιθανό να μη μας κρατήσει χορτάτους για πολύ.

Ένα μεμονωμένο γεύμα δεν αποτελεί βέβαια πρόβλημα. Αν όμως αυτή η εικόνα επαναλαμβάνεται συστηματικά, μπορεί να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε διαρκώς σε κατάσταση πείνας.

Ο κακός ύπνος

Η έλλειψη ύπνου έχει συνδεθεί με αλλαγές στις ορμόνες που επηρεάζουν την όρεξη. Πιο συγκεκριμένα, ο κακός ή περιορισμένος ύπνος μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της γκρελίνης — της ορμόνης που σχετίζεται με το αίσθημα της πείνας — κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο πεινασμένοι την επόμενη μέρα.

Αν παρατηρείτε ότι πεινάτε περισσότερο μετά από μια κακή νύχτα ύπνου, προσπαθήστε να στραφείτε σε θρεπτικές επιλογές αντί για γρήγορες λύσεις όπως τρόφιμα με πολλή ζάχαρη ή ενεργειακά ποτά.

Επίσης, ο περιορισμός της καφεΐνης τις ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει στο να μειωθούν οι πιθανότητες διακοπών του.

* Πηγή: Vita