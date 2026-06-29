Πάτρα: Τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων- Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με φορτηγό στη διασταύρωση της Ακτή Δυμαίων με την οδό Βορείου Ηπείρου.

Από τη σύγκρουση δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο τα δύο οχήματα παρέμειναν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των διερχόμενων οδηγών και προκαλώντας κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.