Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αραχωβιτίκων παρουσιάζει την παράσταση «Κάνε Μαμά Να Δεις Καλό»

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή βραδιά έχει η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αραχωβιτίκων, η οποία παραμένει ενεργή και δραστήρια από το 2013, με υπεύθυνους την Άντυ Γάτσου και τον Δημήτρη Μπούζη. Φέτος, η ομάδα παρουσιάζει την παράσταση «Κάνε Μαμά Να Δεις Καλό», σε πρωτότυπο κείμενο του Δημήτρη Μπούζη και σκηνοθεσία της Άντυ Γάτσου.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί κάθε χρόνο μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού, δημιουργίας και συμμετοχής, δίνοντας την ευκαιρία στα τμήματα του Συλλόγου να παρουσιάσουν στο κοινό τη δουλειά που προετοιμάζουν με αγάπη και συνέπεια εδώ και πολλούς μήνες.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αραχωβιτίκων ετοιμάζει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την καθιερωμένη και πολυαγαπημένη καλοκαιρινή του εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 9:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο της Κοινότητας Αραχωβιτίκων.

Πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, παρεξηγήσεις, οικογενειακές συγκρούσεις, ανατροπές αλλά και στιγμές βαθιάς συγκίνησης. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται οι μητέρες και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους εκφράζουν την αγάπη τους. Άλλοτε προστατευτικά, άλλοτε σιωπηλά, άλλοτε παρεμβατικά και άλλοτε με εμπιστοσύνη και χώρο, η μητρική αγάπη αποκαλύπτεται μέσα από τις ζωές και τις επιλογές των ηρώων.

Η Αδαμαντία, η Λουλού, η Ξένια, ο Στέλιος, η Θεώνη, η Σούζι, ο Μάκης και η κυρία Βούλα συνθέτουν έναν ζωντανό κόσμο, όπου τα μυστικά του παρελθόντος, οι ανείπωτες αλήθειες και οι φόβοι του σήμερα έρχονται στην επιφάνεια. Όλα ξεκινούν όταν η Ξένια επιστρέφει από το εξωτερικό, φέρνοντας μαζί της τη Σούζι, τον έρωτα της ζωής της. Μια επιστροφή που ανατρέπει τις εύθραυστες οικογενειακές ισορροπίες και ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αποδοχή, τη διαφορετικότητα και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να είναι ο εαυτός του.

Με τρυφερότητα, αμεσότητα και χιούμορ, η παράσταση φωτίζει πλευρές της αγάπης που συχνά παρεξηγούνται ή κρίνονται, επειδή δεν ταιριάζουν πάντα σε όσα έχουμε συνηθίσει. Μας καλεί να κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα από τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις κοινωνικές νόρμες, υπενθυμίζοντάς μας πως τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν χωρούν εύκολα σε κανόνες και κουτάκια.

Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, αξίζει να γίνεται αποδεκτή, να προστατεύεται και να βρίσκει τον δρόμο της.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αραχωβιτίκων προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά πολιτισμού, θεάτρου και συγκίνησης, το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 9:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο της Κοινότητας Αραχωβιτίκων.