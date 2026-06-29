Αυτονομία, αυτοτέλεια και ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού.

Δύο εύηχες λέξεις που συζητούνται με την ευκαιρία του Νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αυτοτέλεια και η αυτονομία. Πολλά κοινά στοιχεία αλλά και διακριτά, σαφή και απόμακρα όρια.

Η αυτονομία, το απαύγασμα της πραγματικής αποκέντρωσης, πρέπει είναι ο τελικός στόχος κάθε οραματιστή για την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στόχος μακρινός και μάλλον ουτοπικός με τα ισχύοντα δεδομένα. Οφείλουμε όσοι αγαπάμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να τον έχουμε ως σκέψη, έστω και μακρινή.

Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια είναι, όμως, μείζονος σημασίας αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι προς τους πολίτες, υπεύθυνοι ως προς την άσκηση του λειτουργήματός μας και κυρίως αξιοπρεπείς ως προς τους εαυτούς μας. Στόχοι ευκταίοι και εφικτοί.

Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αναφέρονται, ήδη, στο υπάρχον 102 άρθρο του Συντάγματος. Η έλλειψη βούλησης του νομοθέτη ήταν και είναι τροχοπέδη προς μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μεταφορά και απόδοση, για παράδειγμα, των απαραίτητων πόρων για τη μεταβίβαση υπηρεσιών από το κεντρικό κράτος προς τους Δήμους, δεν θα λυθεί από τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά από την αναθεωρημένη αντίληψη της κεντρικής εξουσίας για μια ισχυρή αποκέντρωση και για μια ισχυρή περιφέρεια.

Ισχυρός Δήμος είναι αυτός που διαθέτει οικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα.

Ισχυρός Δήμος είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα λήψης απόφασης για κάθε θέμα που αφορά τοπική υπόθεση. Προφανώς, για υποθέσεις αμιγώς εθνικού χαρακτήρα (π.χ. εθνική ασφάλεια) πρέπει να αποφασίζει η κεντρική διοίκηση, αλλά για κάθε ζήτημα που άπτεται της καθημερινότητας του πολίτη οφείλει το κεντρικό κράτος να σέβεται την τοπική κοινωνία. Να σέβεται τις αποφάσεις του κυρίαρχου οργάνου διοίκησης, του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί διοικητική επιλογή, αλλά δημοκρατική αναγκαιότητα!!