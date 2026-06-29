Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια έως τις 5 Ιουλίου

Η καλή τύχη επιτέλους χτυπά την πόρτα για τρία ζώδια την εβδομάδα από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2026.

Μην ανησυχείτε αν κάποια πράγματα δεν εξελιχθούν ακριβώς όπως τα έχετε σχεδιάσει – εμπιστευτείτε πως ακόμα και οι απρόσμενες ανατροπές μπορεί να είναι το σύμπαν που παρεμβαίνει για να αλλάξει την πορεία σας προς το καλύτερο.

Η Πανσέληνος της Μικροσελήνης στον Αιγόκερω στις 29 Ιουνίου σας βοηθά να κοιτάξετε πίσω και να δείτε όλα όσα έχουν ήδη ανθίσει στη ζωή σας. Η ενέργειά της είναι ήπια και γαλήνια — κάτι που πραγματικά χρειάζεστε, γιατί όσα ακολουθούν έχουν αρκετά δυνατή ένταση.

Στις 30 Ιουνίου, ο Δίας περνά στον Λέοντα, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο γεμάτο ευκαιρίες, αφθονία και τύχη. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Ιουλίου, ο Άρης συναντά τον Ουρανό στους Διδύμους, φέρνοντας ξαφνικές εξελίξεις και μια σειρά από γεγονότα που μπορεί να σας αφήσουν άφωνους.

Δεν μπορείτε να προβλέψετε ή να οργανώσετε απόλυτα όσα έρχονται. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε έτοιμοι και να κρατήσετε ανοιχτό το μυαλό σας. Γιατί η τύχη που εμφανίζεται από το πουθενά… είναι πάντα η πιο συναρπαστική απ’ όλες.

Η τύχη είναι με το μέρος τριών ζωδίων από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου

Ταύρος,

Τοξότης,

Ζυγός

Ταύρος

Συχνά κυνηγάτε τη σταθερότητα προσπαθώντας να κρατήσετε τα πάντα ίδια, Ταύροι. Όμως αυτή η ανάγκη μπορεί να σας κρατά στάσιμους και να σας κάνει να χάνετε σημαντικές ευκαιρίες. Η πραγματική σταθερότητα, όμως, δεν βρίσκεται στο να ελέγχετε τα πάντα γύρω σας — χτίζεται μέσα σας. Και αυτή είναι που σας δίνει τη δύναμη να δοκιμάσετε νέα πράγματα, να τολμήσετε και να αφήσετε τη μοίρα να σας οδηγήσει σε κάτι καλύτερο.

Να θυμάστε κάτι σημαντικό: ό,τι κι αν συμβεί, στο τέλος θα βρεθείτε ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε. Αυτό είναι το μήνυμα που σας φέρνει η Πανσέληνος της Μικροσελήνης στον Αιγόκερω, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Η Μικροσελήνη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη Γη, γι’ αυτό και φαίνεται μικρότερη από μια συνηθισμένη πανσέληνο. Μπορεί να μην εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της στον ουρανό, όμως η ενέργειά της είναι ήρεμη και απαλή — ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να αφήσετε πίσω τους φόβους σας για το άγνωστο.

Εδώ και καιρό θέλετε να εξερευνήσετε κάτι καινούργιο. Είστε έτοιμοι να πάρετε αυτό το ρίσκο, όμως πρέπει να σταματήσετε να προσπαθείτε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια. Κάντε αυτό που είναι καλύτερο για εσάς και αφήστε τα υπόλοιπα να βρουν τον δρόμο τους.

Τοξότης

Αυτή μπορεί να γίνει η καλύτερη χρονιά σας μέχρι τώρα, Τοξότες. Η είσοδος του Δία στον Λέοντα την Τρίτη 30 Ιουνίου αλλάζει την τύχη σας και ανοίγει έναν νέο κύκλο που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2027.

Ο Δίας είναι ο πλανήτης της αφθονίας, της επέκτασης και των μεγάλων ευκαιριών — και επειδή είναι ο κυβερνήτης πλανήτης σας, η επιρροή του γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Αυτή η διέλευση συμβαίνει μόλις μία φορά κάθε δώδεκα χρόνια, γι’ αυτό αξίζει να την προσέξετε και να αρχίσετε να κινείστε με τη βεβαιότητα ότι μπορείτε να καταφέρετε σχεδόν τα πάντα.

Με τον Δία στον Λέοντα, ανοίγεται μπροστά σας μια περίοδος γεμάτη νέα ξεκινήματα, ευκαιρίες και αλλαγές. Σας καλεί να ταξιδέψετε, να εξερευνήσετε τον κόσμο και να απολαύσετε κάθε στιγμή της ζωής σας.

Αυτή η ενέργεια ευνοεί ιδιαίτερα τις μετακομίσεις, την επιτυχία, την οικονομική άνοδο και τον έρωτα. Όμως υπάρχει μία βασική προϋπόθεση: πρέπει πρώτα να πιστέψετε ότι αξίζετε αυτή τη μεγάλη αλλαγή τύχης.

Όσα κάποτε έμοιαζαν αδύνατα, τώρα μπορεί ξαφνικά να έρθουν στη ζωή σας πολύ πιο εύκολα απ’ όσο φανταζόσασταν. Μην βάζετε όρια στον εαυτό σας, Τοξότες. Πιστέψτε πραγματικά πως βρίσκεστε μπροστά σε μια περίοδο όπου μπορείτε να λάμψετε και να πετύχετε κάτι σπουδαίο.

Ζυγός

Όταν το σύμπαν σάς στέλνει μηνύματα, καλό είναι να τα ακούτε, Ζυγοί. Ως ζώδιο του αέρα, συνήθως αγκαλιάζετε τις αλλαγές πιο εύκολα από πολλούς άλλους. Όμως κάποιες φορές μπορεί να παγιδεύεστε στην αγωνία για το ποιον θα πληγώσετε ή ποιον φοβάστε ότι θα απογοητεύσετε.

Αυτό το άγχος για το πώς οι αποφάσεις σας επηρεάζουν τους άλλους μπορεί να σας κάνει να αντιστέκεστε σε όσα προσπαθεί να σας φέρει η ζωή. Όμως όταν κάτι είναι πραγματικά γραφτό να το ζήσετε, το σύμπαν δεν δέχεται εύκολα το «όχι» σας.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο Άρης συναντά τον Ουρανό στους Διδύμους και φέρνει στη ζωή σας ένα γεγονός ξαφνικό, απρόβλεπτο και ανατρεπτικό. Δεν πρόκειται για κάτι που είχατε προγραμματίσει ή για κάτι για το οποίο είχατε προετοιμαστεί.

Μπορεί μάλιστα στην αρχή να μοιάζει με αναστάτωση ή μια μικρή ανατροπή στην καθημερινότητά σας — όμως αυτό ακριβώς είναι που θα σας βγάλει από την παλιά κατάσταση στην οποία νιώθατε «κολλημένοι».

Αυτό που έρχεται πιθανότατα θα εμφανιστεί μέσα από ένα email ή ένα τηλεφώνημα, καθώς οι Δίδυμοι συνδέονται έντονα με την επικοινωνία. Και όταν συμβεί, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι ένα πράγμα: να πείτε “ναι”. Δώστε μια ευκαιρία σε αυτή την πρόταση και εμπιστευτείτε πως αυτή είναι η στιγμή που πρέπει πραγματικά να ακούσετε το μήνυμα του σύμπαντος.

πηγή enikos.gr