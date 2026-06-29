Πηνεία: Ο «παλιός» στο μικροσκόπιο των αρχών και οι υποθέσεις των 100 και πλέον κιλών ναρκωτικών

Στην τελευταία περίπτωση, αυτή της καλλιέργειας και εμπορίας ναρκωτικών στη Βάλμη, του αποδόθηκε ο ρόλος του «εγκέφαλου» της εγκληματικής οργάνωσης με τρία μέλη, ηλικίας 60, 48 και 56 ετών, που εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών Πύργου.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, παρά την ηλικία του, θεωρείται από τους βασικούς «παίκτες» στη διακίνηση κάνναβης στην Ηλεία και για ακόμα μια φορά βρέθηκε στο μικροσκόπιο των αρχών.

Πρόκειται για έναν 70χρονο άνδρα, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για καλλιέργεια εκατοντάδων δενδρυλλίων κάνναβης, αλλά και για την συμμετοχή του στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στον νομό, που ξεπερνούσαν τα 100 κιλά.

Ένας παλιός γνώριμος των αρχών, με εμπλοκή σε μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών που απασχόλησαν τις υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών στην Ηλεία , βρίσκεται πίσω από τη φυτεία κάνναβης που εντοπίστηκε στη Βάλμη Πηνείας.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από μερικούς μήνες έφθασαν πληροφορίες στη Δίωξη Ναρκωτικών σχετικά με άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην οργανωμένη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνησή της. Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νόμιμη επισύνδεση των τηλεφώνων τους.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προέκυψε, μεταξύ άλλων, και η παραγγελία σπόρων κάνναβης διαφόρων ποικιλιών που θα έφερναν μεγαλύτερο κέρδος, όπως «Blue Gelato» και «Ayahuasca Purple».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποιούσαν και άλλες συσκευές για τις μεταξύ τους συνομιλίες, ως μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποφεύγοντας τους «κοριούς» της ΕΛ.ΑΣ. Επίσης, από την φυσική τους παρακολούθηση διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι άφηναν τα κινητά στα σπίτια τους, όταν μετέβαιναν στο χώρο της φυτείας, προκειμένου να έχουν άλλοθι για την παρουσία τους εκεί.

Από τις έρευνες προέκυψε ο αρχηγικός ρόλος του 70χρονου, που σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναλάβει την οργάνωση της καλλιέργειας, την αγορά των σπόρων κάνναβης, καθώς και την επίβλεψη, τόσο τη φυτείας στη Βάλμη, όσο και της καβάτζας όπου αποθηκεύονταν η «σοδιά» προηγούμενων καλλιεργειών, στο Κάστρο Κυλλήνης. Παράλληλα, συντόνιζε τις μεταφορές των υπολοίπων από και προς τη φυτεία και στην καβάτζα.

Υπό τις κατευθύνσεις του, οι συγκατηγορούμενοί του, εκ των οποίων ο ένας τυγχάνει συγγενικό του πρόσωπο, είχαν επιφορτιστεί με τα καθήκοντα της φροντίδας του φυτωρίου, της μεταφοράς των μελών στη φυτεία και στο χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών, και την παραλαβή των σπόρων κάνναβης από εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Η ενέδρα της Δίωξης στη φυτεία

Έχοντας πλέον όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την άρση απορρήτου και από τις φυσικές παρακολουθήσεις, οι αρχές κατάφεραν να εξακριβώσουν τη δράση των κατηγορουμένων και να βρουν τον χώρο της φυτείας, κοντά στο σημείο που οι δράστες έκαναν στάσεις λίγων λεπτών για να αποβιβαστούν από οχήματα και να παραλάβουν τους συνεργούς τους.

Έπειτα, συγκροτήθηκαν ομάδες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, οι οποίες μετέβησαν στη Βάλμη και στο Κάστρο.

Ξημερώματα τις 25ης Ιουνίου 2026, εντοπίστηκε να μπαίνει στη φυτεία ο «εγκέφαλος», με τους αστυνομικούς που είχαν στήσει ενέδρα να του περνούν χειροπέδες. Εκεί διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούνταν, σε έξι ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά 78 δενδρύλλια. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι, που εντοπίστηκαν στα σπίτια τους. Ακολούθησε έρευνα στο δάσος του Κάστρου Κυλλήνης, όπου μετέβαιναν συχνότερα ο 70χρονος με τον 56χρονο συγγενή του και εκεί βρέθηκαν, κάτω από ένα πράσινο δίχτυ τρεις μαύρες σακούλες με 7 κιλά και 600 γραμμάρια κάνναβης.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι, από την συγκομιδή και τη διακίνηση των ναρκωτικών, οι κατηγορούμενοι θα έβγαζαν περίπου 275.000 ευρώ.

Σήμερα οι απολογίες τους

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αμαλιάδας άσκησε την περασμένη Παρασκευή ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, με τη μορφή της καλλιέργειας, της κατοχής και της εμπορίας, με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ.

Σήμερα πρόκειται να βρεθούν ενώπιον της Ανακρίτριας στην Αμαλιάδα προκειμένου να απολογηθούν.

patrisnews.com