Ιάσονας Φωτήλας: Συνάντηση με τον Υπ. Κλιματικής Κρίσης για την ίδρυση 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά, με αντικείμενο τον συνολικό σχεδιασμό για την προστασία της Αχαΐας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Η συζήτηση κυρίως επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, ώστε ευρύτερα ο νομός να θωρακιστεί αποτελεσματικά απέναντι στους αυξημένους κινδύνους που δημιουργούν οι κλιματικές συνθήκες.

Ο Υφυπουργός παρουσίασε τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί από υπηρεσίες της Αχαΐας και τοπικούς φορείς, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, την επιτάχυνση των καθαρισμών σε δασικές και περιαστικές ζώνες και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός προχώρησε σε εκτενή ενημέρωση σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και τον προβλεπόμενο σχεδιασμό ανάπτυξης των επιχειρησιακών μέσων, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Παράλληλα, έκανε γνωστό στον Υφυπουργό ότι επίκειται εντός ημερών η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Επί Θητείας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κ. Υφυπουργός έθεσε στον Υπουργό το ζήτημα της ίδρυσης του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πάγιο και απολύτως τεκμηριωμένο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων. Τόνισε ότι η διαρκής αύξηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων, η γεωγραφική έκταση που καλείται να καλύψει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η έντονη αστική ανάπτυξη της πόλης, η βιομηχανική δραστηριότητα, οι σημαντικές οδικές και λιμενικές υποδομές, καθώς και οι αυξανόμενες ανάγκες πολιτικής προστασίας, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή. Υπογράμμισε, ακόμη, ότι η ίδρυση ενός δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των χρόνων επέμβασης, στη βελτίωση της επιχειρησιακής κάλυψης ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής και στην αποτελεσματικότερη προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη στήριξη των δήμων, την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων και τη βελτίωση των υποδομών πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Η συνεργασία των δύο πλευρών κρίθηκε ιδιαίτερα εποικοδομητική και βοηθητική για την αποτελεσματική προετοιμασία της Αχαΐας, ενώ συμφωνήθηκε η συνεχής παρακολούθηση της προόδου των δράσεων.

Ο Υφυπουργός κ. Φωτήλας δήλωσε ότι «η προστασία της Αχαΐας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και η συνάντηση επιβεβαιώνει τη βούληση για συντονισμένη δράση και άμεσες λύσεις». Ο Υπουργός κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι «η περιοχή διαθέτει κρίσιμες περιβαλλοντικές ζώνες και απαιτείται συστηματική προετοιμασία και παρακολούθηση».