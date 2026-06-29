Ο Γιώργος Τσούλης και μας παρουσίασε διαφορετική συνταγή, όπου μια ιδέα από το Μεξικό συναντάει τις ελληνικές γεύσεις.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για ελληνικά νάτσος με γύρο κοτόπουλο.

Τα υλικά

Για τα νάτσος

3 πίτες για σουβλάκια

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκ. σκόρδο

1 κ.γ. πάπρικα

1 κ.γ. ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι

Για τον γύρο κοτόπουλο

1 κιλό μπούτι κοτόπουλο, ξεκοκαλισμένο

4–5 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα

1/2 κ.γ. κάρυ

Η διαδικασία