Μια συνταγή διαφορετική και πεντανόστιμη
Ο Γιώργος Τσούλης και μας παρουσίασε διαφορετική συνταγή, όπου μια ιδέα από το Μεξικό συναντάει τις ελληνικές γεύσεις.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για ελληνικά νάτσος με γύρο κοτόπουλο.
Τα υλικά
Για τα νάτσος
3 πίτες για σουβλάκια
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 σκ. σκόρδο
1 κ.γ. πάπρικα
1 κ.γ. ρίγανη
Αλάτι
Πιπέρι
Για τον γύρο κοτόπουλο
1 κιλό μπούτι κοτόπουλο, ξεκοκαλισμένο
4–5 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα
1/2 κ.γ. κάρυ
Η διαδικασία
- Για αρχή παίρνουμε τις πίτες σουβλάκι και τις κόβουμε σε τριγωνάκια (6 με 8 κομμάτια). Τις βάζουμε σε ένα ταψί και ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, λίγη πάπρικα καπνιστή, λίγη ρίγανη.
- Ανακατεύουμε με τα χέρια και τις βάζουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά.
- Μετά κάνουμε τον γύρο. Παίρνουμε τα κομμάτια από μπούτι κοτόπουλο που έχουμε, τα βάζουμε σε ένα μπολ και στη συνέχεια προσθέτουμε καπνιστή πάπρικα, τη σκόνη μουστάρδας, τη ρίγανη, το κάρι και λίγο σκόνη σκόρδου.
- Βάζουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι και το αφήνουμε μια ώρα να μαριναριστεί.
- Τηγανίζουμε το κοτόπουλο και μόλις είναι έτοιμο το κόβουμε σε λωρίδες.
- Ρίχνουμε το κοτόπουλο πάνω στις πίτες-νάτσος, προσθέτουμε κομμάτια ντομάτας και γιαούρτι και η συνταγή είναι έτοιμη.
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