Οργανώνετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες και ημέρες για ταξίδι

Καθώς πολλοί άνθρωποι ελπίζουν και προετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην παραλία, τα αεροδρόμια και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτα, παρά τις αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το κόστος των ταξιδιών έχει εκτοξευθεί μετά την τελευταία σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία προκάλεσε επίσης μεγάλη αναστάτωση στους ταξιδιώτες, καθώς τον Μάιο ακυρώθηκαν παγκοσμίως περίπου 13.000 πτήσεις.

Σύμφωνα με την Daily Mail, νέα έρευνα αποκάλυψε ότι η ώρα που επιλέγει κανείς να ταξιδέψειμπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ταξιδιωτική του εμπειρία.

Οι καλύτερες και οι χειρότερες ημέρες και ώρες για ταξίδι

Από την έναρξη της κρίσης στα καύσιμα των αεροσκαφών, οι πτήσεις νωρίς το πρωίπροσφέρουν σταθερά τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των επιβατών, ενώ οι βραδινές και νυχτερινές πτήσεις καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις. Η Τετάρτη αναδεικνύεται πλέον ως η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας για να ταξιδέψει κανείς, ενώ η Κυριακή είναι η χειρότερη.

Οι πιο ικανοποιημένοι ταξιδιώτες ήταν όσοι πέταξαν πολύ νωρίς το πρωί, με τις 04:00 να αναδεικνύονται ως η καλύτερη ώρα για ταξίδι, με τις 08:00 και 07:00 να ακολουθούν. Αντίθετα, η ικανοποίηση των επιβατών μειώνεται σημαντικά αργά το βράδυ, με τις 23:00 να καταγράφονται ως η χειρότερη ώρα για πτήση.

Η εταιρεία HappyOrNot, που κατασκευάζει τα γνωστά τερματικά αξιολόγησης πελατών με τα «χαμογελαστά πρόσωπα», τα οποία βρίσκονται σε αεροδρόμια και εμπορικούς χώρους σε όλο τον κόσμο, ανέλυσε στοιχεία από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, στις 04:00 η ικανοποίηση των επιβατών έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο, στο 87,8%. Ακολούθησαν οι 08:00 με 87,3% και οι 07:00 με 86,7%, ενώ η καλύτερη ημέρα για ταξίδι, η Τετάρτη, συγκέντρωσε ποσοστό θετικών αξιολογήσεων 86,6%.

Η ικανοποίηση των επιβατών μειωνόταν σταθερά όσο περνούσε η ημέρα, με τις πτήσεις στις 23:00 να συγκεντρώνουν μόλις 78,7% θετικές αξιολογήσεις. Τα μεσάνυχτα το ποσοστό ικανοποίησης διαμορφώθηκε στο 79,4%, ενώ στις 22:00 έφτασε στο 80,1%. Παράλληλα, η Κυριακή είχε χαμηλότερη βαθμολογία από την Τετάρτη, συγκεντρώνοντας 84,1% θετικές αξιολογήσεις.

Πώς εξηγούνται τα ευρήματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της HappyOrNot, Μίικα Μέκιταλο, δήλωσε: «Παρά τις ταξιδιωτικές αναταράξεις που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους μήνες λόγω της κρίσης στα καύσιμα των αεροσκαφών, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να έχουν κάποιον έλεγχο της εμπειρίας τους στο αεροδρόμιο. Οι πρωινές αναχωρήσεις συνήθως προσφέρουν μια πιο ομαλή εμπειρία, πιθανότατα επειδή υπάρχει μικρότερος αριθμός επιβατών, συντομότερες ουρές και λιγότερες καθυστερήσεις που μεταφέρονται από προηγούμενες πτήσεις. Αντίθετα, όσο προχωρά η ημέρα, οι καθυστερήσεις συσσωρεύονται και οι διαθέσιμες υπηρεσίες περιορίζονται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανοποίηση των επιβατών».

Πρόσθεσε επίσης: «Η διαφορά μεταξύ της Τετάρτης και της Κυριακής πιθανότατα σχετίζεται με τον αριθμό των επιβατών και τα ταξιδιωτικά πρότυπα μέσα στην εβδομάδα. Τα ταξίδια στα μέσα της εβδομάδας συνδέονται συνήθως με πιο ήσυχα αεροδρόμια, μικρότερες ουρές και λιγότερες λειτουργικές πιέσεις, γεγονός που συμβάλλει σε μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Αντίθετα, τις Κυριακές παρατηρείται αυξημένη επιβατική κίνηση, καθώς οι παραθεριστές και οι επαγγελματίες ταξιδιώτες επιστρέφουν στα σπίτια τους πριν από την έναρξη της νέας εργάσιμης εβδομάδας. Αυτό ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις υπηρεσίες των αεροδρομίων και ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά τη συνολική ικανοποίηση των επιβατών».

Οι πιέσεις των καλοκαιρινών διακοπών

Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι προετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τα στοιχεία δείχνουν ότι η περίοδος αιχμής των ταξιδιών παραμένει η πιο αγχωτική εποχή του χρόνου για τη διέλευση από ένα αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις επιβατών για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026, ο Αύγουστος αναδείχθηκε ο χειρότερος μήνας για ταξίδια, καθώς η ικανοποίηση των ταξιδιωτών υποχώρησε στο ετήσιο χαμηλό του 82,4%. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Ιούλιος με 82,5%, γεγονός που καθιστά την περίοδο των σχολικών καλοκαιρινών διακοπών τη χαμηλότερα αξιολογημένη εποχή του χρόνου όσον αφορά την εμπειρία στα αεροδρόμια.

Τα καλοκαιρινά ταξίδια φαίνεται να είναι ακόμη πιο αγχωτικά από την περίοδο των Χριστουγέννων. Τον Δεκέμβριο, κατά την εορταστική περίοδο, η ικανοποίηση των επιβατών μειώθηκε στο 83,4%, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και των ακυρώσεων πτήσεων. Ωστόσο, τόσο ο Ιούλιος όσο και ο Αύγουστος σημείωσαν ακόμη χαμηλότερες επιδόσεις, γεγονός που καθιστά την καλοκαιρινή περίοδο διακοπών την πιο απογοητευτική εποχή του χρόνου για αεροπορικά ταξίδια.