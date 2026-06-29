Μπλε ώρες: Μια απαγορευμένη αγάπη και μια δολοφονία στο επίκεντρο

Η νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στο μαγευτικό Πήλιο, εκεί όπου δύο άνθρωποι, παγιδευμένοι σε συμβατικούς γάμους, βρίσκουν τον έρωτα ο ένας στον άλλον. Όμως μια στυγερή δολοφονία έρχεται να διαλύσει τις ισορροπίες…

Το πρώτο φως της ημέρας απλώνεται πάνω από τις κορυφές του Πηλίου και βάφει τον ορίζοντα σε αποχρώσεις του μπλε. Μέσα σε αυτό το σχεδόν ονειρικό σκηνικό ξετυλίγεται, σύμφωνα με το MyTV, η ιστορία της νέας δραματικής σειράς των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ο Άγγελος Αντωνιάδης, τον οποίο υποδύεται ο Βαγγέλης Κακουριώτης, είναι ένας νέος άντρας με φιλοδοξίες, αφοσιωμένος στη δουλειά του και στην οικογενειακή γαλακτοβιομηχανία. Η ζωή του δείχνει τακτοποιημένη, όμως πίσω από την εικόνα της επιτυχίας κρύβεται μια προσωπική πραγματικότητα γεμάτη κενά. Ο γάμος του έχει χάσει προ πολλού τη ζωντάνια και το συναίσθημα που κάποτε τον κρατούσαν όρθιο. Η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε συνήθεια και η καρδιά του αναζητά κάτι που δεν μπορεί να βρει.

Την ίδια ανάγκη κουβαλά και η Εύα Ρουμπάνη, την οποία ενσαρκώνει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Μια ευαίσθητη και ρομαντική γυναίκα, που εργάζεται στην επιχείρηση της οικογένειας Αντωνιάδη. Ο δικός της γάμος έχει ουσιαστικά τελειώσει εδώ και καιρό, αφήνοντάς τη να περιπλανιέται ανάμεσα στη μοναξιά και την απογοήτευση. Όταν οι δρόμοι τους συναντιούνται, ανακαλύπτουν ο ένας στον άλλον ένα καταφύγιο που δεν περίμεναν ποτέ να βρουν.

Οι συναντήσεις τους γίνονται τις «μπλε ώρες», εκείνα τα λίγα λεπτά πριν ξημερώσει, όταν ο κόσμος μοιάζει να κοιμάται ακόμα και κανείς δεν μπορεί να τους δει. Εκεί μοιράζονται τα όνειρα, τους φόβους και τις επιθυμίες τους. Εκεί γεννιέται ένας έρωτας που παραβιάζει κανόνες, αψηφά υποχρεώσεις και απειλεί να ανατρέψει τις ζωές πολλών ανθρώπων.

Οι ισχυρές οικογένειες και τα μυστικά που σιγοβράζουν

Πίσω από αυτή την ιστορία πάθους βρίσκονται δύο ισχυρές οικογένειες, συνδεδεμένες όχι μόνο με επαγγελματικά συμφέροντα, αλλά και με δεσμούς που έχουν χτιστεί εδώ και χρόνια. Στο κέντρο όλων βρίσκεται η γαλακτοβιομηχανία ΑΧΝΑΓΑΛ, μια επιχείρηση που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και πηγή δύναμης για όσους τη διοικούν. Ο Φίλιππος Αντωνιάδης, συνιδιοκτήτης της εταιρίας και ιδιοκτήτης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στη Σκιάθο, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη αυτοκρατορία. Είναι ένας άνθρωπος αυστηρός αλλά δίκαιος, που προσπαθεί να κρατά ενωμένη την οικογένειά του. Δίπλα του βρίσκεται η σύζυγός του, η Στέλλα, η γυναίκα με την οποία μοιράζεται τη ζωή του από τα νεανικά τους χρόνια. Η Στέλλα αποτελεί τη σταθερή δύναμη του σπιτιού. Στο μεταξύ, ο Πέτρος Αντωνιάδης, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, παλεύει με τους δικούς του δαίμονες. Εργάζεται κι εκείνος στην επιχείρηση, όμως νιώθει διαρκώς πως βρίσκεται στη σκιά των προσδοκιών του πατέρα του. Καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, παλιά μυστικά, κρυμμένες πικρίες και ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

Η δολοφονία που αλλάζει τα πάντα

Ενώ ο απαγορευμένος έρωτας του Άγγελου και της Εύας δυναμώνει, ένα γεγονός έρχεται να τινάξει στον αέρα κάθε βεβαιότητα. Μια στυγερή δολοφονία συγκλονίζει την περιοχή και διαλύει τη γαλήνη που μέχρι τότε κάλυπτε το Πήλιο σαν πρωινή ομίχλη. Η είδηση πέφτει σαν κεραυνός. Οι κάτοικοι παγώνουν, οι υποψίες αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και οι παλιές πληγές ανοίγουν ξανά. Ξαφνικά, άνθρωποι που μέχρι χθες έμοιαζαν υπεράνω υποψίας αποκτούν κίνητρα. Συμμαχίες δοκιμάζονται, σχέσεις διαλύονται και η αλήθεια μετατρέπεται σε ένα δύσκολο παζλ, που κανείς δεν μπορεί να συνθέσει εύκολα.

Η δολοφονία λειτουργεί σαν καταλύτης. Αναγκάζει τους πάντες να αντιμετωπίσουν όσα έκρυβαν βαθιά μέσα τους. Τα μυστικά των οικογενειών, οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι προδοσίες και οι παλιές έχθρες αρχίζουν να αποκαλύπτονται μία προς μία. Ο Άγγελος και η Εύα βλέπουν τη σχέση τους να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός επικίνδυνου κύκλου εξελίξεων, ενώ οι άνθρωποι γύρω τους καλούνται να αποφασίσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να προστατεύσουν όσα αγαπούν. Μέσα σε αυτό το σκηνικό μυστηρίου, πάθους και συνεχών ανατροπών, οι «Μπλε ώρες» ξεδιπλώνουν μια ιστορία όπου ο έρωτας συγκρούεται με το καθήκον, η αλήθεια με το ψέμα και το φως με το σκοτάδι.

Το καστ

Το ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα του ΣΚΑΪ πλαισιώνεται από ένα δυνατό καστ ηθοποιών, που αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν τις ιστορίες των δύο ισχυρών οικογενειών και των ανθρώπων που κινούνται γύρω τους. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 2026 στο Πήλιο, το οποίο αποτελεί και το βασικό σκηνικό της ιστορίας.

Η παραγωγή έχει επιλέξει μερικές από τις πιο όμορφες περιοχές της Μαγνησίας, όπως τα χωριά Πορταριά, Τσαγκαράδα και Μηλιές. Παράλληλα, γυρίσματα θα γίνουν και στον Βόλο, με ιδιαίτερη έμφαση στο λιμάνι της πόλης, καθώς και στη Σκιάθο, η οποία συνδέεται άμεσα με την πλοκή μέσω της οικογένειας Αντωνιάδη και του πεντάστερου ξενοδοχείου του Φίλιππου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την παραγωγή, οι δημιουργοί επέλεξαν το Πήλιο επειδή η ατμοσφαιρική ομίχλη, τα πυκνά δάση, τα πέτρινα χωριά και οι απόκρημνες ακτές ταιριάζουν απόλυτα με το ύφος της σειράς, που συνδυάζει απαγορευμένο έρωτα, οικογενειακά μυστικά και μια σκοτεινή δολοφονία.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Βαγγέλη Κακουριώτη ως Άγγελο Αντωνιάδη και την Ιζαμπέλλα Φούλοπ ως Εύα Ρουμπάνη, το ζευγάρι που θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός απαγορευμένου έρωτα. Δίπλα τους βρίσκονται ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης στον ρόλο του Φίλιππου Αντωνιάδη, της ισχυρής μορφής της οικογένειας, η Νόνη Ιωαννίδου ως Στέλλα Αντωνιάδη, η γυναίκα που κρύβει ένα μεγάλο μυστικό, και ο Γιάννης Ποιμενίδης ως Πέτρος Αντωνιάδης, ο μεγαλύτερος γιος, που παλεύει διαρκώς να αποδείξει την αξία του. Παράλληλα, στη σειρά συμμετέχουν οι Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Χρήστος Λούλης σε ειδική συμμετοχή, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη και Ηρακλής Τζουζίνοφ, δημιουργώντας ένα πολυπρόσωπο σύμπαν γεμάτο έντονες συγκρούσεις, μυστικά, πάθη και απρόβλεπτες ανατροπές. Με ένα τόσο ισχυρό καστ και μια ιστορία που συνδυάζει έρωτα, οικογενειακές ίντριγκες και ένα σκοτεινό μυστήριο δολοφονίας, οι «Μπλε ώρες» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία από τις πιο συζητημένες δραματικές σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.