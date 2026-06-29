Κλιματική κρίση: Επαναπροσδιορίζει το ελληνικό καλοκαίρι - Όλο και πιο συχνοί οι καύσωνες στην Ευρώπη

Πιο συχνοί, πιο πρώιμοι και πολύ πιο έντονοι είναι πλέον οι καύσωνες στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας ClimateHub, του κόμβου για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα.

Με τον υδράργυρο τις τελευταίες ημέρες να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο και τις θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους πιο ακραίους, πρώιμους και εκτεταμένους. καύσωνες που έχουν καταγραφεί.

Η ομάδα του ClimateHub, η οποία συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ)/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής Copernicus C3S (Copernicus Climate Change Service National Collaboration Program – C3S NCP), ανέλυσε ιστορικά δεδομένα για τον αριθμό των ημερών καύσωνα ανά ευρωπαϊκή χώρα.

Ευρώπη δύο ταχυτήτων με κοινό παρονομαστή τα ακραία θερμικά επεισόδια

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, «αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής και επιταχυνόμενης αυξητικής τάσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας», ενώ τα μακροχρόνια στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρώπη εξελίσσεται σε μια ήπειρο δύο ταχυτήτων με κοινή όμως ανοδική πορεία, ως προς τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμών επεισοδίων.

Η ομάδα του Climatehub, σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναφέρει ότι χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους όρους ημερών καύσωνα.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας, η Μάλτα και η Βόρεια Μακεδονία καταγράφουν παραδοσιακά υψηλά επίπεδα ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι χώρες με ιστορικά ήπια καλοκαίρια, όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, βλέπουν τα δικά τους στατιστικά στοιχεία να ανατρέπονται, καθώς οι ημέρες καύσωνα εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα.

Στην Κεντρική Ευρώπη, τα δεδομένα που δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερή, στατιστικά σημαντική αύξηση των ημερών καύσωνα, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σαφής επιτάχυνση της κλιματικής πίεσης.

Στην Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι ερευνητές/ες της ομάδας του Climatehub εξηγούν ότι σε αντίθεση με τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που τώρα μαθαίνουν να ζουν με συχνότερους καύσωνες, «η Ελλάδα ξεκινά από μια πολύ υψηλότερη βάση αναφοράς, έχοντας ήδη έναν μεγάλο αριθμό ημερών καύσωνα ετησίως».

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζει η ομάδα, κατά την τριακονταετία 1991–2020, η χώρα μας κατέγραψε σταθερά θετική τάση νέας αύξησης των ημερών καύσωνα ενώ όπως υπογραμμίζουν τα μέλη της ομάδας, η περίοδος 2020–2025 δείχνει ότι το φαινόμενο αποκτά χαρακτηριστικά: «οι καύσωνες δεν είναι απλώς πιο θερμοί, αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και παρουσιάζονται πλέον πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καταπονώντας το οικοσύστημα, το ηλεκτρικό δίκτυο και τον πληθυσμό προτού καν ξεκινήσει ο παραδοσιακός πυρήνας του καλοκαιριού».