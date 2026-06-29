Η ακρίβεια «ροκανίζει» την αγοραστική δύναμη - O μέσος πραγματικός μισθός είναι 31% χαμηλότερος από το 2009

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, με τη μείωση της ανεργίας και τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, η πραγματική οικονομική κατάσταση των εργαζομένων παραμένει ιδιαίτερα πιεσμένη, με βάση τα στοιχεία της νέας έρευνας του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, οι εργαζόμενοι μισθωτοί εξακολουθούν να έχουν σημαντικά χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση, με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να μην έχει ανακάμψει στα επίπεδα του 2009.

Ο μέσος μισθός παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος ετήσιος ονομαστικός μισθόςδιαμορφώθηκε το 2025 στα 18.134 ευρώ, αυξημένος κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 19,7% σε σχέση με το 2019.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να είναι κατά 12% χαμηλότερος από το επίπεδο του 2009. Μάλιστα, παραμένει ελαφρώς χαμηλότερος ακόμη και από τον μέσο μισθό του 2012, χρονιά κατά την οποία η ελληνική οικονομία βρισκόταν στη βαθύτερη φάση της ύφεσης.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα όταν εξετάζονται οι πραγματικές αποδοχές, δηλαδή οι μισθοί αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

Το 2025 ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός ανήλθε στα 14.998 ευρώ, καταγράφοντας οριακή αύξηση 1,3% σε σχέση με το 2024. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει κατά 31% χαμηλότερος από το 2009, ενώ ουσιαστικά δεν εμφανίζει μεταβολή σε σύγκριση με το 2019.